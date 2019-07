Н а церемония в Шербур (Северозападна Франция) днес президентът Еманюел Макрон официално пусна на вода новата френска атомна подводница „Сюфрен” – първата от шест атомни щурмови подводници, които са многоцелеви и по-трудно откриваеми, предаде агенция Франс прес.

Президентът пусна на вода 90-метровата подводница пред 700 гости, придружен от двама служители на корабостроителната компания „Навал груп” и двама членове на екипажа на съда.

На церемонията присъства австралийският министър на отбраната Линда Рейнолдс,

чиято страна купи 12 от тези подводници от клас „Баракуда” в конвенционалната им версия с дизелово-електрическо задвижване. Сред гостите имаше няколко чуждестранни делегации.

VIDEO: 🇫🇷 French President Emmanuel Macron arrives in the northern city of #Cherbourg for the launch ceremony of the new nuclear submarine named #Suffren pic.twitter.com/wH9Lwn87Ms