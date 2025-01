Шведската брегова охрана задържа българския кораб "Вежен", заподозрян е в саботаж на кабели в Балтийско море

Ш ведската брегова охрана задържа кораба "Вежен", на борда на който има 8 българи. Плавателният съд е заподозрян в саботаж на кабели в Балтийско море.

Шведската прокуратура съобщи в неделя вечерта, че е започнала предварително разследване по подозрение в "саботаж" при утежняващи вината обстоятелства и е разпоредили задържането на кораб в Балтийско море, заподозрян в повреждането на подводен оптичен кабел, свързващ Латвия и шведския остров Готланд, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

"В разследването участват няколко органа, включително оперативният отдел на националната полиция, бреговата охрана и въоръжените сили", заяви Матс Люнгквист, старши прокурор в звеното за национална сигурност.

Шведската брегова охрана потвърди пред в. "Експресен", че е на място в близост до плавателния съд, който вестникът идентифицира като плаващия под малтийски флаг кораб "Вежен", закотвен близо до пристанището на Карлскрона.

Представители на шведските власти се качиха на борда на плаващия под малтийски флаг кораб "Вежен", съобщи днес шведската полиция, цитирана от Ройтерс.

"Можем да потвърдим, че представители на шведските власти са били на борда на плавателния съд, за да проведат следствени действия", заяви говорител на службите за сигурност. Той обаче отказа да оповести повече информация по разследването.

Не е ясно дали "Вежен" е причинил някакви щети, а вчера латвийските военноморски сили заявиха, че три кораба са обект на разследване, отбелязва Ройтерс.

Изпълнителният директор на параходство "Български морски флот" кап. Александър Калчев каза по-рано днес, че офицерският състав на кораба е от осем българи, а девет граждани на Мианма са изпълнителски състав. Калчев добави, че е възможно "Вежен" да е причинил скъсването на кабела между Готланд и Латвия, но че лично той в никакъв случай не допуска, че става дума за саботаж или каквото и да е друго действие от страна на българския екипаж.

Подводният кабел, свързващ Латвия и шведския остров Готланд, бе повреден в неделя сутринта в изключителната икономическа зона на Швеция, вероятно в резултат на външно влияние, съобщи Латвия. Заради прекъсването на кабела НАТО изпрати патрулни кораби в района, а шведските власти започнаха разследване на саботаж.

Корабът е задържан по разпореждане на шведската прокуратура.

Данните за морския трафик показват, че в неделя плавателен съд на бреговата охрана е ескортирал кораба за насипни товари "Вежен" до бреговете на Швеция, където по-късно е хвърлил котва. "Вежен" е преминал покрай оптичния кабел вчера в 00:45 ч. по Гринуич (02:45 ч. българско време).

Шведската телевизия Те Ве 4 разпространи кадри, показващи "Вежен", закотвен на около 10 км южно от военноморската база в Карлскрона, Южна Швеция. На кадрите се вижда, че котвата на плавателния съд е повредена.

