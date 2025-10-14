„Децата вече не се страхуват!“: Филип Плейн проговори за драмата с бившата си Лусия Бартоли

В дома на Плейн нищо вече не е както преди. Изглежда, че дизайнерът Филип Плейн се грижи сам за децата си. Причината – ожесточен спор за попечителство с бившата му партньорка Лусия Бартоли, с която има две от общо четирите си деца. Според публикации в медиите случаят е свързан със застрашаване на деца – и не само.

Филип Плейн: „Това е решение, което никога не съм искал“

„Всички израстваме с представата, че майката ВИНАГИ е безопасното място. Но понякога животът разказва различна история. Понякога дори любовта се нуждае от защита. Дори когато това означава да се намесиш там, където други не биха могли“, пише Филип Плейн под серия снимки, споделени по повод втория рожден ден на сина му Руж.

„Това не е решение, което някога съм искал – това е отговорност на всеки родител! И колкото и болезнено да е, ВИНАГИ ще правя това, което е ПРАВИЛНО… и това, което ЗАКОНЪТ ми повелява, за да защитя децата… Никога не съм отблъсквал никого…“, продължава дизайнерът.

Филип Плейн и Лусия Бартоли са разделени от март 2023 г. Тогава се твърдеше, че раздялата им е протекла с любов, хармония и взаимно уважение. Двамата имат две общи деца.

„Децата ни вече не се страхуват“

В друга публикация Плейн отново засяга темата: „Без значение колко силна може да е омразата, любовта винаги ще бъде по-силна. Децата ни вече не се страхуват. Те най-накрая говорят. Стоят изправени. Най-после живеят свободно и щастливо. Те се лекуват, учат и си спомнят какво означава да си отново дете.“

През цялото това време до него е настоящата му партньорка Андреа Сасу, от която също има син. „Ние сме заедно като семейство и никой няма право да ни съди, че защитаваме децата си от неоспоримото и ужасяващо страдание, което преживяха през последните 12 месеца“, споделя тя.

Мълчанието на Лусия Бартоли

От своя страна, Лусия Бартоли досега не е отговорила на запитването на RTL.

На рождения ден на сина им преди няколко дни тя написа в социалните мрежи: „Нищо и никой на този свят не може да разруши връзката ни, скъпи мой. Честит рожден ден – винаги ще бъдем в сърцата си.“