Фицо към Вучич: Александър, дръж се!

С ловашкият премиер Роберт Фицо заяви, че ЕС се нуждае от откровена дискусия за демокрацията и какво се случва в Словакия и Сърбия, подчертавайки, че Сърбия "вече щеше да е член, ако Съюзът беше справедлив към нея".

Според него президентът на Сърбия Александър Вучич е суверен и не е подчинен на "западния диктат". "В момента Сърбия е в надпреварата. Заради суверенитета и неподчинението на западния диктат, демократично избраният президент Александър Вучич е изправен пред гнева на "западните богове". Ако ЕС беше справедлив, а той не е, Сърбия щеше да стане член, защото е готова за това", написа Фицо в Instagram.

Той счита, че членството в ЕС се е превърнало в „добър материал за изнудване на демократично избраното политическо представителство на Сърбия“.

THE EU NEEDS A FRANK DEBATE ON DEMOCRACY. AND ALSO ABOUT WHAT IS HAPPENING IN SLOVAKIA OR SERBIA.



EU bodies are often cracking the whip of democracy around and lecturing. While at the same time ignoring the fact that the West has organised a Maidan to the legitimately elected… pic.twitter.com/otxkCfIxyc