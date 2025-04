Фехтовачка дисквалифицирана за отказ да се състезава срещу транссексуален спортист

Ф ехтовачка беше дисквалифицирана от участие в мач през уикенда, след като отказа да се състезава срещу транссексуален спортист, предаде Newsweek.

Защо е важно?

Американците имат сложни възгледи по въпросите на пола и сексуалната ориентация. Въпреки че много проучвания показват нарастващо приемане на правата на LGBTQ+ през последните 20 години, подкрепата за участието на транссексуални жени и момичета в женски спортове остава ниска. Според проучване на Gallup от май 2023 г., 69% от американците вярват, че транссексуалните спортисти трябва да се състезават в отбори, съответстващи на техния пол, определен при раждането.

Инцидентът подчертава разногласията в културната война около спорта, докато лигите търсят баланс между включването на транссексуални спортисти и гарантирането на честна конкуренция за всички участници.

Поддръжниците на ограниченията за участие на транссексуални спортисти твърдят, че те са необходими за осигуряване на безопасност и равнопоставеност за цисполовите атлети. От своя страна, критиците смятат, че тези мерки стигматизират общност, която вече е изложена на повишен риск от психични проблеми.

Какво се случи

Female fencer takes knee instead of competing against biological male



USA Fencing disqualifies & expels her from the college tournament, even though her male opponent played for the men’s team last year before switching to women’s



