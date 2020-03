Атентат срещу посолството на САЩ в Тунис, има ранени

Е ксплозия отекна тази сутрин в столицата на Тунис. Полицията съобщи, че става дума за атентат, чиято мишена е било американското посолство, съобщи Франс прес.

Атентатор на мотоциклет се е опитал да нахлуе в посолството, защитено от полицейски заграждения. Полицаите са му попречили.

Според ДПА нападателят се е самовзривил, а АФП посочва, че засега няма информация дали се е самоубил или е бил убит от полицията.

Силите на реда казаха, че има ранени, но не уточниха броя им. Акцията беше обречена на неуспех, отбеляза полицай.

На мястото са пристигнали службите за спешна помощ, съобщи американското посолство в Туитър и призова хората да избягват района. Посолството на САЩ се намира в квартал Берж дю Лак на град Тунис, където има и други дипломатически мисии.

Emergency personnel are responding to an explosion that occurred near the U.S. Embassy in Tunis. Please avoid the area and monitor local media for updates.