Фалшива квалификация и милиони в субсидии: Политическа буря разтресе Гърция

Г ръцкото правителство се опитва да затвори период на политическо напрежение след оставката на заместник-министъра на земеделието Макариос Лазаридис, подадена на 18 април.

Причината за оттеглянето му е свързана с разкрития за назначението му през 2007 г. като научен съветник, въпреки че не е притежавал необходимата квалификация. Управляващите преценяват, че този случай допълнително засилва негативния ефект от текущия скандал около агенцията ОПЕКЕПЕ, която отговаря за разпределението на земеделските субсидии в страната.

Допълнително напрежение създава и начинът, по който Лазаридис е реагирал на критиките. Влиятелният депутат Дора Бакояни публично го призова да подаде оставка, като заяви, че присъствието му натоварва както него самия, така и правителството.

В своето изявление Лазаридис посочи, че е „отблъсквал атаките с аргументи и политическо достойнство“ по казус отпреди почти 20 години, пише в. „Катимерини“.

Оставката идва на фона на засилено политическо напрежение и безрезултатен парламентарен дебат, свързан с продължаващото разследване по случая ОПЕКЕПЕ.

Правителството в Атина преосмисля стратегията си, след като социологически данни показват, че между 65% и 70% от избирателите заемат твърдо критична позиция спрямо управлението, а възможностите за привличане на нова подкрепа остават ограничени.

С наближаването на изборите в рамките на следващата година управляващата партия „Нова демокрация“ все повече разчита на твърдото си ядро. За да избегне вътрешни разцепления, правителството временно замразява действията срещу депутати, свързвани със случая, като ги подкрепя до излизането на заключенията на Европейската прокуратура.

Премиерът Кириакос Мицотакис се стреми към балансирана позиция спрямо европейските прокурори – защитавайки институционалния ред, но и критикувайки начина, по който се води разследването. Той обеща и законодателни промени за ускоряване на съдебните процедури срещу народни представители.