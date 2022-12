Евакуация на болница заради мъж със снаряд в ректума

Л екарите останаха шокирани, след като 88-годишен французин пристигна в болница със снаряд от Първата световна война, заседнал в ректума му.

Неназованият възрастен гражданин бил приет в болница в Тулон, Южна Франция, съобщава „Дейли мейл”.

А ректума на мъжа бил заседнал артилерийски снаряд с дължина 20 см и диаметър 5 см.

Извиканият на място екип сапьори счел, че има само малък риск снарядът да експлодира.

Предполага се, че мъжът използвал снаряда за сексуално удоволствие.

„Възникна спешен случай, който изискваше намесата на персонал за обезвреждане на бомби, евакуация на възрастни и педиатрични спешни случаи, както и отклоняване на пристигащите спешни случаи”, коментира говорител на болницата.

Снарядът имал колекционерска стойност. Такива били използвани от френската армия в началото на XX век.

Говорителят на болницата посочи, че мъжът се възстановява и е в „добро здраве”.

Това съвсем не е първият подобен случай. Миналата година извадиха противотанков снаряд от Втората световна война от ректума на мъж в Кралската болница на Глостършир в Глостър, Великобритания, съобщи „Сън”.

Пациентът заявил, че е намерил снаряда, докато разчиствал, оставил го на пода, след което се подхлъзнал и 57-милиметровия боеприпас влязъл в ректума му.

Снарядът е бил изваден преди пристигането на полицията и екип за обезвреждане на взривни вещества, тъй като пациентът изпитвал „значителна болка”.

„Това е твърд боеприпас. Едър, заострен оловен къс, предназначен да разкъса бронята на танк”, коментира оръжеен експерт.

