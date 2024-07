Държавният департамент на САЩ назначи Александър Касаноф за специален пратеник за Западните Балкани

Д ържавният департамент назначи Александър "Саша" Касаноф като специален пратеник на САЩ за Западните Балкани.

Той е заместник-помощник секретар за Западните Балкани, отговарящ за пресата и публичната дипломация в Бюрото по европейски и евразийски въпроси, се казва в официалното съобщение на Държавния департамент.

Преди това Касаноф е работил в Ирландия, Туркменистан, Чили и Украйна. Получава наградата „Джеймс Клемънт Дън“ за високи постижения за работата си като политически съветник в посолството на САЩ в Киев по време на революцията на Майдана и последвалото нахлуване на Русия в Украйна.

Задачите му във Вашингтон включват: директор на Службата за глобална политика и програми в Бюрото по международни въпроси, свързани с наркотиците и правоприлагането, заместник-директор на Изпълнителния секретариат, директор на Службата по източноевропейските въпроси и заместник-директор на Службата по въпросите на Кавказ и регионалните конфликти. Завършил е Националния военен колеж, Училището за напреднали международни изследвания „Джон Хопкинс“ и колежа „Хамилтън“. Александър Касаноф говори френски, италиански, руски и испански език.

Alexander Kasanof has been appointed Deputy Assistant Secretary for the Western Balkans.



I truly hope that he will bring democracy back in the region & won’t follow the steps of his predecessors.



Best wishes, Mr. Kasanof! pic.twitter.com/Qap3TPy4XY