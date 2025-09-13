Свят

Politico: Ескалацията на Русия изисква решителен отговор

Безпрецедентното нахлуване на руски дронове в Полша отбелязва първия случай, в който самолети на НАТО трябваше да свалят вражески цели в рамките на въздушното пространство на Алианса

13 септември 2025, 11:25
Politico: Ескалацията на Русия изисква решителен отговор
Източник: снимка: БГНЕС

Р уският президент Владимир Путин тества решимостта на Запада. Безпрецедентното нахлуване на руски дронове в Полша отбелязва първия случай, в който самолети на НАТО трябваше да свалят вражески цели в рамките на въздушното пространство на Алианса. Това е предвестник на опасностите, които могат да последват, ако Белият дом и Европа не реагират решително. А това означава укрепване на въздушната отбрана на НАТО, одобрение за използване от Киев на американски ракети за удари в Русия, затягане на санкциите върху петрола и други мерки. Това пише в свой анализ за Politico Питър Доран.

Доран е старши сътрудник към Фондацията за защита на демокрациите.

Това нахлуване не беше случайно отклонение на повреден дрон. Според полските власти около 19 безпилотни летателни апарата преминаха в полското въздушно пространство по време на по-голям руски обстрел с дронове и ракети срещу Украйна. Освен това броят на дроновете, влезли в Полша, заедно с техните предполагаеми маршрути на полет и допълнителните приспособления, удължаващи обсега им - подсказва, че западните служители са прави да твърдят, че инцидентът е бил умишлен. За щастие, изглежда, че повечето или всички снаряди са били дронове от типа "Гербера" без бойни глави, обикновено използвани като примамки.

Но когато жителите на Варшава се събудиха от гърмежите на полските и холандските изтребители и други самолети, излетели да прихванат руските дронове, думите на полския премиер Доналд Туск бяха ясни: "Линията е прекрачена." В отговор на искане от Варшава, съюзническите представители бързо се събраха на консултации съгласно член 4 на Северноатлантическия договор.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте последва с внимателно калибрирано послание към Путин, заявявайки, че страните членки ще "защитават всеки сантиметър от територията на Алианса." Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър повтори това изявление. Сега би било разумно американският президент Доналд Тръмп да го повтори, както публично, така и на частни срещи, към Путин.

Полският посланик в България: Руските дронове са сериозна провокация

Тръмп знае, че Варшава е сериозен съюзник. Срещата му с полския президент Карол Навроцки миналата седмица подчерта този факт. Не става въпрос за някаква далечна страна, за която Вашингтон знае малко - това е ключов съюзник на САЩ, който споделя основни ценности и взаимна отбрана срещу руската агресия, с 7 500 американски войници, разположени там.

И този път само думи няма да са достатъчни. Каквито и да са намеренията на Русия зад нахлуването с дронове, Москва ще наблюдава реакцията на Запада. Слабостта и колебанието ще насърчат Путин. За да се уверим, че той извлича правилния урок, алиансът трябва да демонстрира сила.

На първо място, НАТО трябва да укрепи въздушната си отбрана, като бързо внедри ефективни и икономически изгодни средства за противодействие на масови атаки с дронове, каквито Русия редовно извършва срещу Украйна. Алиансът беше твърде бавен да се учи от опита на Украйна в тази област, а разчитането на скъпи ракети за сваляне на голям брой сравнително евтини дронове би било неизпълнимо по време на гореща война.

Нахлуването на дронове в Полша трябва да служи като аларма.

От решаващо значение е НАТО или, по-вероятно, коалиция от избрани съюзници, да обмисли разширяване на зоната на въздушна отбрана в западна Украйна, за да помогне на силите на Киев да свалят руски дронове и ракети. Тази стъпка може да се базира на плановете на британско и франко-водената "коалиция на желаещите", която обеща следвоенни гаранции за сигурността на Украйна. Макар и сложно за изпълнение, това би демонстрирало сериозност пред Кремъл.

Ролята на САЩ тук ще бъде ключова. По време на текущия преглед на военните сили Пентагонът трябва да обмисли внимателно преди намаляване на американското военно присъствие в Европа, неговия водещ търговски партньор.

САЩ и 43 държави критикуват Русия за нарушеното въздушно пространство на Полша

Американските отбранителни служители са прави да поставят приоритет върху заплахата от Китай, но докато Европа провежда дългогодишен процес на въоръжаване, Вашингтон трябва да внимaва да не остави пропуски, които да провокират агресия. Вместо това трябва да демонстрира непоколебима ангажираност чрез поддържане на солидно присъствие на терен.

Инцидентът в Полша също предоставя добра причина за преразглеждане на въпроса за прекратяване на остарелия Основополагащ акт НАТО–Русия от 1997 г., като това би отворило пътя за постоянни, а не ротационни разполагания в страните от източния фланг.

Освен това администрацията на Тръмп трябва да премахне забраната за използване на американски ракети и данни за удари от страна на Украйна срещу обекти в Русия. В същото време Киев трябва да получи колкото се може повече далекобойни ракети, включително такива, които могат да достигнат ключови военно-промишлени обекти дълбоко в Русия, като заводите за производство на дронове "Гербера" и "Шахед".

Накрая, Вашингтон и европейските съюзници трябва да приложат огромна икономическа мощ, за да лишат Путин от средствата, необходими за водене на война. Това включва нови вторични санкции, насочени към приходите от руския петролен износ, тъй като те вероятно биха имали по-голям ефект от митата, които досега не успяха да спрат покупките на руски петрол и срещат конкуриращи цели в търговските преговори.

Нахлуването тази седмица напомня, че сдържането трябва да се поддържа непрекъснато. За щастие тази провокация не доведе до загуба на човешки живот, но следващата може да бъде смъртоносна.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позицията на Vesti.bg.

Източник: Politico     
Руски дронове в Полша НАТО Въздушна отбрана Война в Украйна Владимир Путин Санкции срещу Русия Полша САЩ Руска агресия Запад
