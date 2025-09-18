Свят

ЕС започва преговори с Канада и Великобритания за съвместни дейности в областта на отбраната

Когато споразуменията бъдат сключени, ще подлежат на одобрение от Европейския парламент

18 септември 2025, 14:19
ЕС започва преговори с Канада и Великобритания за съвместни дейности в областта на отбраната
Източник: БТА

С ъветът на ЕС съобщи, че е взел решение за започване на преговори с Канада и Великобритания за участието на двете страни в програмата за развитие на отбраната (SAFE).

Преговорите ще бъдат водени от Европейската комисия и ще засягат условията за участие на британски и канадски компании и изделия в съвместни обществени поръчки по европейската програма.

Заради геополитическата обстановка и спешната нужда от мащабни инвестиции в отбранително оборудване, ЕС ще предостави средства на държавите според подготвени от тях национални планове за развитие на военните способности.

Държавите от ЕС и други страни, пожелали да се включат в съвместните дейности, ще получават дългосрочни евтини заеми на обща стойност 150 милиарда евро.

Програмата позволява участието на страни, които очакват присъединяване към ЕС или които са партньори на ЕС в областите на сигурността и отбраната, се отбелязва в съобщението. Допълва се, че Украйна, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария ще разполагат със същите условия. 

След днешното решение ЕК може да пристъпи към преговорите, а когато споразуменията бъдат сключени, ще подлежат на одобрение от Европейския парламент.

Европейската програма за съвместни обществени поръчки в областта на отбраната е част от Плана за превъоръжаване на Европа до 2030 г. с планиран общ бюджет от 800 милиарда евро. ЕС осигури възможност страните от Общността временно да получат по-благоприятни условия за отпускане на държавна помощ по дейности, свързани с отбраната, както и да пренасочват средства от фондовете за сближаване за същата цел.

Източник: Кореспондент на БТА в Брюксел - Николай Желязков    
отбрана ЕС Канада Великобритания
Последвайте ни

По темата

Българка, наета като домашна помощница в Атина, упоила и ограбила 43-годишен мъж. Тя отрича

Българка, наета като домашна помощница в Атина, упоила и ограбила 43-годишен мъж. Тя отрича

Принцеса Кейт сложи най-тежката и болезнена тиара за Тръмп

Принцеса Кейт сложи най-тежката и болезнена тиара за Тръмп

Оставиха за постоянно в ареста прокурорския син, хванат с 50 кг марихуана

Оставиха за постоянно в ареста прокурорския син, хванат с 50 кг марихуана

Тръмп празнува след свалянето на Джими Кимъл от ефир заради коментари за Чарли Кърк

Тръмп празнува след свалянето на Джими Кимъл от ефир заради коментари за Чарли Кърк

Как доказваме стаж за пенсия

Как доказваме стаж за пенсия

pariteni.bg
И Mercedes ще върне бутоните: просто са по-добри

И Mercedes ще върне бутоните: просто са по-добри

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 2 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 2 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 2 дни

Виц на деня

- Сине, няма ли да се жениш? Остаря вече! - Не мога да си намеря булка, тате! - Тарзан в джунглата намери, ти във Фейсбук…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Започна имунизацията с нови ваксини срещу COVID-19

Започна имунизацията с нови ваксини срещу COVID-19

България Преди 20 минути

Приложението на ваксините ще започне от 23 септември във всички области на страната и ще бъде напълно безплатно

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за НСО

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за НСО

България Преди 31 минути

„За” гласуваха 166, а „против” се обявиха 64 депутати

Дясната ръка на Брендо вече не е “кокаинов крал”

Дясната ръка на Брендо вече не е “кокаинов крал”

България Преди 1 час

Бизнесменът вече ще се води неосъждан за разлика от Банев, който дълго време се укриваше и бе издирван от Интерпол

Асоциацията на прокурорите: Политиците да спрат ескалацията и да уважават разделението на властите

Асоциацията на прокурорите: Политиците да спрат ескалацията и да уважават разделението на властите

България Преди 1 час

От УС излязоха с позиция във връзка със самоотвода на съдебния състав по делото "Коцев"

<p>Нов състав на съда ще гледа мярката на Благомир Коцев</p>

Нов състав на съда ще гледа мярката на кмета на Варна Благомир Коцев

България Преди 1 час

Преди дни защитата му поиска той да бъде освободен

<p>Обявиха нов тест за гражданство на САЩ. Можете ли да го минете?</p>

Администрацията на Тръмп разкри нов тест за гражданство на САЩ. Можете ли да го минете?

Свят Преди 1 час

"Интересното е, че когато тестът се дава на хора, родени в страната, те не успяват да постигнат добри оценки"

„Без отстъпление“ в „Темата на NOVA“

„Без отстъпление“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

<p>Борисов: Как да ходя пеша? Болят ме коленете</p>

Борисов: Как да ходя пеша, болят ме коленете. Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша

България Преди 2 часа

Това заяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ-СДС във връзка с протеста на ПП, който се проведе тази сутрин пред парламента

.

Как доказваме стаж за пенсия

България Преди 2 часа

Ако имаме трудова книжка, нужно ли е и удостоверение за осигурителен стаж

Мъж почина, след като го помислиха за бездомник и изнесоха тялото му навън

Мъж почина, след като го помислиха за бездомник и изнесоха тялото му навън

Свят Преди 2 часа

„Няма остаряване с доствойнство след загубата на дете“

<p>Окончателно: СО трябва да премести трамваите от локалното на бул. &quot;Скобелев&quot; до една година</p>

Окончателно: Столичната община трябва да премести трамваите от локалното на бул. "Скобелев" до една година

България Преди 2 часа

Това става ясно от крайното решение на Върховния касационен съд

Джъстин и Хейли Бийбър: Връзката им е по-силна от всякога

Джъстин и Хейли Бийбър: Връзката им е по-силна от всякога

Любопитно Преди 2 часа

28-годишната Хейли и 31-годишният Джъстин отпразнуваха седмата си годишнина от сватбата на 13 септември

На второ четене: НС прие промени в Закона за железопътния транспорт

На второ четене: НС прие промени в Закона за железопътния транспорт

България Преди 2 часа

Срещу тях се обявиха от „Възраждане“, МЕЧ и „Величие“

Три града за три месеца: Wolt стартира във Варна

Три града за три месеца: Wolt стартира във Варна

Любопитно Преди 2 часа

Водещата платформа за доставки продължава разширяването си в България, носейки повече удобство, подкрепа за местния бизнес и гъвкави възможности за доходи

Ученици се събират пред училище по време на протест, свикан от големи профсъюзи, за да се противопоставят на съкращенията на бюджета, в Лил, Северна Франция, четвъртък, 18 септември 2025 г.

Най-голямата стачка във Франция от години насам в разгара на политическата криза

Свят Преди 2 часа

Около 800 000 души ще протестират срещу бюджетните планове, очакват се сериозни проблеми в редица сфери на обществения живот във Франция

Макрон ще предостави "научни" доказателства, че Бриджит е жена

Макрон ще предостави "научни" доказателства, че Бриджит е жена

Свят Преди 2 часа

Френският президент и Бриджит Макрон ще представят документацията в рамките на дело за клевета, което са завели срещу десния инфлуенсър Кандъс Оуенс

Всичко от днес

От мрежата

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg
1

3 лъва се заселиха в Старозагорския зоопарк

sinoptik.bg
1

Гургулиците и градските лястовици отлитат на Юг

sinoptik.bg

Помните ли "Робинята Изаура"? Ето как изглежда тя днес (СНИМКИ)

Edna.bg

Късметлиите в зодиака до края на 2025г.

Edna.bg

Сангаре се бори за мястото си в Левски

Gong.bg

Синът на Христо Йовов бележи за Левски (видео)

Gong.bg

Приеха на първо четене промени в Закона за НСО

Nova.bg

Делото за мярката на Благомир Коцев е преразпределено на нов състав на съда

Nova.bg