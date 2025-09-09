България

Европейската комисия дава 3,2 млрд. евро на България за отбрана

SAFE ще предоставя дългосрочни, евтини заеми за отбранително оборудване

9 септември 2025, 18:17
Европейската комисия дава 3,2 млрд. евро на България за отбрана
Източник: iStock/Getty Images

Е вропейската комисия прие предварителното разпределение на 150 милиарда евро финансова помощ за укрепване на отбранителната готовност в ЕС. Стъпката е в рамките на програмата „Действия за сигурност за Европа“ (SAFE) и има за цел да стимулира отбранителните способности на Съюза и да помогне на държавите членки да се справят с критичните пропуски, както и да закупуват отбранителни продукти заедно.

За България предвидената сума възлиза на 3 261 700 000 евро.

Програмата SAFE бе приета от Съвета през май 2025 г. 19 държави членки, включително България, изразиха намерение да участват в нея.

SAFE ще предоставя дългосрочни, евтини заеми, за да помогне на държавите членки да закупят спешно необходимото отбранително оборудване. SAFE също така ще позволи на ЕС да продължи да подкрепя Украйна, като асоциира отбранителната си промишленост към инструмента от самото начало.

Програмата включва 10-годишен гратисен период за погасяване на заемите, конкурентни лихвени проценти и възможности за двустранни споразумения с трети държави.

Държавите членки вече могат да изготвят своите национални инвестиционни планове, описващи използването на евентуалната финансова помощ. Националните планове трябва да бъдат представени до края на ноември 2025 г. Комисията ще направи оценка, за да извърши първите плащания в началото на 2026 г.

Източник: Commission.europa.eu    
