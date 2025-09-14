Свят

Украйна ще има нужда от поне 120 млрд. долара за отбрана през 2026 г.

Това заяви министърът на отбраната Денис Шмигал

14 септември 2025, 07:21
Украйна ще има нужда от поне 120 млрд. долара за отбрана през 2026 г.
У крайна ще се нуждае от най-малко 120 милиарда долара за отбраната си през 2026 г., като войната върви към четвъртата си година, заяви министърът на отбраната Денис Шмигал, цитиран от Ройтерс.

Шмигал подчерта, че финансирането е ключово за поддържане на отбранителните линии, за производството на още дронове и друго оръжие, за противовъздушна отбрана и за възпиране на по-нататъшна руска агресия.

Украйна отблъсна руска атака, свалени са 137 руски дрона

"Икономиката на войната показва, че ако харчим по-малко пари от Русия, то тогава започваме да плащаме със свои територии и, най-важното, с живота си", отбеляза министърът на годишна конференция вчера в Киев.

Разходите на Украйна за отбрана скочиха след нахлуването на Русия през февруари 2022 г. и сега тя харчи повече от 31% от своя брутен вътрешен продукт за армията си. Държавният бюджет за тази година предвижда разходи за отбрана от най-малко 63 млрд. долара плюс оръжията от западните съюзници на Киев.

Роксолана Пидласа, която оглавява парламентарната бюджетна комисия, заяви, че разходите за войната продължават да растат. Тя каза, че през 2025 г. един ден от войната струва 172 милиона долара в сравнение с около 140 милиона долара през 2024 г. Това включва заплатите на войниците, оръжията и обезщетенията на ранените или за убитите на бойното поле, каза тя и добави: "Така че трябва да наберем всички необходими източници, всички необходими пари".

Зеленски: Много подробности от гаранциите за сигурност за Украйна са вече на хартия

При все че не се съобщават подробности за допълнителните източници на финансиране, украински правителствени служители призоваха съюзниците да намерят начини да използват руските замразени активи, за да подпомогнат финансите на Киев.

Войната с Русия се ожесточи през последните месеци, като тежки боеве се водят по протежение на над 1000 км от фронтовата линия, а руските войски засилват въздушните си атаки срещу украински градове и селища далеч отвъд нея. Дипломатическите усилия за прекратяване на войната до момента не са дали осезаеми резултати. Тази седмица напрежението се повиши още повече, след като изтребители на НАТО се опитаха да свалят множество руски дронове, нарушили полското въздушно пространство в сряда, отбелязва Ройтерс.

"Докато не се постигне някакво дипломатическо решение, ще трябва да продължим да се борим. А за да продължим да се борим, имаме нужда от пари. Отбраната има огромна финансова цена", каза Пидласа.

Източник: Десислава Иванова, БТА    
Украйна Русия война отбрана средства
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

