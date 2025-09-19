ЕС предупреждава, че Гърция може да загуби земеделските си субсидии заради мащабен корупционен скандал

Б рюксел се стреми да противодейства на схема за измама, чрез която Европейският съюз е бил ощетен със стотици милиони евро, като гърци са получавали земеделски средства за пасища, които не са притежавали или не са наемали, или за земеделска дейност, която не са извършвали, пише Politico .

Гърция рискува да загуби земеделските си субсидии от ЕС, ако до 2 октомври не предостави подобрен план за действие, който да покаже как ще спре отклоняването на средства в корупционни схеми, каквито бяха разкрити в мащабния скандал, разтърсил Атина тази година.

Брюксел се стреми да противодейства на схема за измама за стотици милиони евро, при която средства от Общата селскостопанска политика са били източвани от хора, които получавали плащания за пасища, които не притежавали или не наемали, или за земеделски дейности, които не извършвали, като по този начин лишавали реалните фермери от средствата, които им се полагали.

Politico съобщи за първи път за схемата през февруари.

Няколко министри и заместник-министри подадоха оставка заради предполагаемото си участие в скандала, който се разследва от Европейската прокуратура (EPPO).

След разкриването на измамата, Гърция представи план за действие за това как ще се справи с мащабните злоупотреби със средствата от Общата селскостопанска политика, която представлява една трета от бюджета на ЕС.

Главна дирекция „Земеделие“ на Европейската комисия (DG AGRI), в писмо, изпратено до гръцкото правителство миналия месец и видяно от Politico, посочи, че предложението не успява да отстрани ключови недостатъци и не отговаря на правилата на ЕС.

„След анализ на плана за действие и допълнителната информация, предоставена от гръцките власти в писмото ви от 2 юни 2025 г., DG AGRI е на мнение, че планът в сегашния си вид не е достатъчен, за да отстрани недостатъците, и следователно не отговаря на разпоредбите,“ се казва в писмото.

В него се добавя, че Гърция трябва да „поправи и засили“ своя план за действие.

„Припомня се, че ако държава членка не представи план за действие, Комисията може да приеме актове за спиране на месечните или междинните плащания,“ се казва още в документа.

В отговор на предупреждението гръцкият министър на земеделието Константинос Циарас увери фермерите, че няма риск от загуба на европейски средства, и изрази увереност, че новият план на Гърция ще разсее опасенията на ЕС.

Той заяви, че организацията, отговаряща за разпределението на земеделските средства от ЕС в Гърция, ОПЕКЕПЕ, е в заключителен етап на интегриране в Независимия орган за публични приходи на страната, което ще позволи цялостна проверка на имотните регистри и кръстосани справки преди изплащането на средствата.

„Крайният срок се отнася до представянето на нов план, който очевидно ще бъде включен в изпълнението на Плана за действие,“ каза той. „Няма риск от загуба на земеделски средства от ЕС.“

Междувременно тази седмица гръцкият парламент започна разследване на скандала с ОПЕКЕПЕ. Цялата опозиция поставя под въпрос ангажимента на управляващата дясноцентристка партия „Нова демокрация“ към цялостно разследване.

В четвъртък опозиционните партии обвиниха правителството, че още в самото начало саботира разследването, след като отхвърли списъка с ключови свидетели, посочени в досъдебното производство, изпратено до парламента от Европейската прокуратура, включително политически фигури.

„Същите тактики за прикриване, които видяхме и в предишни случаи, продължават, като ключови свидетели, използвани от Европейската прокуратура, биват изключени, а „Нова демокрация“ ги защитава,“ заяви Милена Апостолаки, депутат от центристката партия ПАСОК, в официално изявление.