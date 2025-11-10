ЕС и Латинска Америка създават съюз срещу наркотрафика

Л идерите на Европейския съюз и страните от Латинска Америка и Карибско море са напът да се споразумеят за нов съюз в областта на сигурността за борба с наркотрафика, организираната престъпност и корупцията. Това съобщиха за ДПА участници в започналата вчера двудневна среща на високо равнище в Колумбия между ЕС и Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC).

Обсъждан на форума в град Санта Марта, на брега на Карибско море, съюзът предвижда по-тясна координация между полицейските, съдебните и митническите органи.

Плановете включват съвместни подходи за разследване, по-строг контрол върху финансовите потоци и механизми за трансгранично връщане на незаконно придобити активи. Сътрудничеството в областта на правоприлагането и обмена на информация също ще бъде разширено. Освен това ще бъде засилена борбата с трафика на хора и екологичните престъпления.

#NoticiasTorreTagle desde 🇨🇴 | El canciller destacó en la IV Cumbre CELAC-UE que la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, que preocupa y afecta a ambas regiones, requiere de una fluida cooperación birregional.



👉 https://t.co/IDXg9dahsk pic.twitter.com/nbt8COPJKf — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 10, 2025

Колумбия е най-големият производител на кокаин в света, отбелязва ДПА. Голяма част от наркотиците са внасяни контрабандно оттам през Централна Америка и Карибите до Съединените щати и Европа.

В реч на срещата, върховният представител на ЕС за външната политика и сигурността Кая Калас каза, че съвместната работа ще позволи да се направи повече за защитата на хората в двата региона. Европейският съюз ще разшири своята програма за защита на морските пътища, което ще увеличи капацитета за споделяне на информация и съвместни действия срещу престъпността в морето, добави тя.

Today’s #CELACUE2025 Summit in Santa Marta is a clear demonstration of the strong bond between Europe, Latin America, and the Caribbean, as well as the value of dialogue and cooperation at a time when multilateralism is being questioned worldwide.



Read our joint statement here⬇️… pic.twitter.com/CR4mezVPHe — António Costa (@eucopresident) November 10, 2025

Освен Калас, сред участниците са бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва, председателят на Европейския съвет Антонио Коща и испанският премиер Педро Санчес. Неколцина лидери, сред които председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, се отказаха да пътуват до Колумбия.

Германия е представена от своя министър на външните работи Йохан Вадефул, който бе принуден да пътува с редовни пътнически полети, след като правителственият самолет се развали.

Срещата преминава в сянката на военната кампания на САЩ срещу плавателни съдове на наркотрафиканти в региона, отбелязва ДПА.