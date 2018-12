Турската армия е завършила подготовката за евентуална операция на изток от река Ефрат в Сирия, която може да започне всеки момент, заяви днес турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

"Ние можем да започнем операциите на територията на Сирия всеки момент. Нашата храбра армия е завършила подготовката и плановете за това. Можем да влезем ненадейно някоя нощ", каза Ердоган в изказване в Коня. Той подчерта, че при операцията няма да пострадат американските военнослужещи, намиращи се в контролираните от сирийските кюрди райони.

Ердоган обяви на 12 декември, че до няколко дни Анкара ще започне операция на изток от р. Ефрат в Сирия срещу сирийската кюрдска милиция Сили за защита на народа, която Анкара разглежда като терористична организация, свързана с Кюрдската работническа партия /ПКК/. От 2016 г. насам Турция проведе две военни операции на територията на Сирия - "Ефратски щит" и "Маслинова клонка".

Турският президент каза също, че е обсъдил въпроса за евентуална операция с американския президент Доналд Тръмп, който е дал положителен отговор.

По-рано днес турският министър на вътрешните работи Сюлейман Сойлу заяви, че според него

САЩ опитват да ограничат възможностите на турските сили в Сирия

и да попречат на Анкара да извърши военна операция на изток от р. Ефрат.

"Турция не е позволявала преди такова отношение към нея и сега няма да позволи. Чрез тези действия САЩ имат за цел да свият пространството ни за военни маневри", каза днес Сойлу и припомни, че Турция вече е извършила две операции в Сирия ("Ефратски щит" и "Маслинова клонка") въпреки "противодействието и заплахите на САЩ"

Вашингтон опитваше да ни нанесе удар чрез онези, които сами "отгледаха" (кюрдските бойци). Турция обаче превъзмогна това, каза министърът.

Миналата седмица турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви, че до дни Анкара ще започне операция на изток от р. Ефрат в Сирия срещу сирийските кюрдски милиции. Междувременно говорителят на иранското външно министерство Бахрам Гасеми заяви днес, че операцията на Турция срещу кюрдските формирования в Сирия може да усложни реализацията на споразуменията, сключени в хода на процеса от Астана, ако действията на Анкара не бъдат съгласувани с правителството в Дамаск. Позицията ни остава без промяна: нито една страна не може да предприема никакви действия на територията на Сирия без разрешението на централното правителство, каза Гасеми.

The US is Turkey's ally, but is arming Turkey's enemies right on its border with Syria pic.twitter.com/UBfKh6YCL5