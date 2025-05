Сараево обяви епидемия след рязко увеличение на болести, пренасяни от плъхове

В столицата на Босна и Херцеговина, Сараево, положението с гризачите излиза извън контрол. Социалните мрежи са наводнени със снимки и видеа, показващи изобилие от плъхове, плуващи в река Миляцка, която пресича центъра на града. Заедно с тези кадри, жителите споделят оплаквания за препълнени контейнери за отпадъци и незаконни сметища, както и за липсата на действия от страна на местните власти за отстраняване на мъртви животни от обществените места, включително детските площадки, предаде BBC.

Тази ситуация предоставя идеална среда за развитието на плъховете, но за жителите на Сараево последствията са ужасяващи.

