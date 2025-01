Плъхове изяждат конфискувани наркотици в Хюстън

П лъхове консумират наркотици, които са били иззети и съхранявани от полицията в Хюстън, Тексас,, като стотици случаи могат да бъдат уязвими заради нашествието на гризачи, съобщиха служители.

Този проблем доведе до предупреждение от страна на окръжния прокурор към адвокатите на защитата в над 3600 открити случая, свързани с наркотици, въпреки че само един активен случай е бил засегнат от гризачите.

"Само един пример — имаме 181 436,8 кг. марихуана на склад, на които плъховете са единствените, които се наслаждават", заяви кметът на Хюстън Джон Уитмайър на пресконференция в петък.

From mushrooms to marijuana: How a rodent problem in HPD's evidence room is causing legal ripples across Harris County. @JMilesKHOU

https://t.co/30O3zsN3Rx