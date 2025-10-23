Свят

Експерти тестваха новия браузър на OpenAI, ето какво откриха

Задълбочава ли се войната на браузърите и ще бъде ли детрониран Google?

Ния Раденкова Ния Раденкова

23 октомври 2025, 10:28
Източник: iStock

Н апрежението около бъдещето на интернета ескалира драматично във вторник, 21 октомври, след като OpenAI представи нов продукт, който директно атакува сърцевината на основния бизнес на Google: контрола върху главния вход към интернета, предаде CNN

Тази седмица OpenAI пусна ChatGPT Atlas – уеб браузър, интегриран с популярния AI чатбот. Продуктът е нещо повече от просто разширение на ChatGPT, който вече има над 800 милиона седмични потребители. Това е опит да се превърне в основния канал към уебсайтове, социални мрежи и други онлайн услуги, като по този начин OpenAI получава по-директна роля във всичко, което хората правят онлайн. Google доминира в този бизнес от две десетилетия. OpenAI залага, че може да започне да го измества.

„Казано направо, на моменти ми се струваше, че гледам как 12-годишно дете използва компютъра ми.“

Това е оценката на д-р Джунад Али за Atlas, пише SkyNews.

Но след като тестваха Atlas, експерти по изкуствен интелект казаха пред Sky News, че един от ключовите му елементи изглежда „много тромав“.

Освен пълното интегриране на ChatGPT в браузъра, така че да ви следва из интернет, „най-вълнуващата част“ от него е неговият AI агент, според д-р Андреа Барбон от Университета в Санкт Гален.

Тази функция в момента е достъпна само в „режим на предварителен преглед“ за определени потребители.

„Когато активирате агента, можете да го помолите да направи нещо, и той ще поеме контрола над компютъра или мишката ви“, обясни той, след като го изпробва.

„Започва да клика из уебсайта, за да изпълни задачата, която сте задали“, каза той, но функцията го разочаровала и той спрял да използва браузъра след няколко минути.

„Опитах няколко уебсайта, където процесът е малко по-сложен, и ChatGPT просто не успя да се справи, изобщо“, каза той.

„След няколко минути затворих браузъра и не го деинсталирах, но бих могъл – няма да го използвам, нали? Може би ще го ползвам в бъдеще, ако пуснат версии, които наистина работят“, добави той.

Д-р Али, член на Института за инженерство и технологии (IET), каза, че AI агентът „се мъчи малко, за да изпълни задачата по най-ефективния начин и понякога се забива“.

„Определено изглежда много примитивно – но е наистина интересна концепция“, каза той.

OpenAI заяви, че режимът на агента е „ранно изживяване и може да допуска грешки при сложни процеси“.

„Бързо подобряваме надеждността, скоростта и успеха при сложни задачи.“

Ще детронира ли Google?

Въпреки че не е впечатлен от браузъра, д-р Али каза, че OpenAI вече е показала, че може да създаде проблеми на Google.

„Виждаме, че Google се бори да настигне напредъка, който OpenAI постига“, каза той.

OpenAI вече е нанесла „огромен удар“ върху уеб трафика, от който Google обикновено печели, отбеляза той, чрез ChatGPT и използването на AI бота като търсачка.

„В този аспект тя вече успя да разклати Google.“

„Google ще отвърне“, каза д-р Барбон. „Със сигурност Google ще интегрира повече изкуствен интелект в Chrome. Така че всичко зависи от това кой ще успее по-бързо да създаде работещ прототип. Мисля, че OpenAI още не е там.“

Ще промени ли това начина, по който използваме интернет?

Когато Google стартира през 1998 г., той промени потока на информация по света, разтърси бизнес моделите и направи революция в рекламата.

OpenAI се надява, че Atlas ще има подобно мащабно въздействие. По време на снощното представяне главният изпълнителен директор Сам Алтман каза: „Изкуственият интелект предоставя рядка възможност, която се появява веднъж на десетилетие, да преосмислим какво може да бъде един браузър.“

За д-р Люк Робъртс от Центъра за наука и политика към Университета в Кеймбридж браузър, интегриран с изкуствен интелект, може да предизвика обществени промени.

„По-големият въпрос зад това е наистина свързан с преминаването от икономика на вниманието към икономика на отговорите“, каза той пред Sky News.

„Ако преди разговорите бяха за това колко технологията привлича вниманието ви, мисля, че най-голямата обществена промяна, която ще видим, е, че хората просто искат отговорите сега.“

С изкуствения интелект, който прави отговорите по-бързи и лесно достъпни от всякога, д-р Робъртс предупреди, че има риск да станем прекалено самодоволни относно източника и достоверността на тази информация.

„Не задължително проверяваме отговорите, които ни се дават, просто ги приемаме за чиста монета“, каза той.

„Мисля, че предстоят някои наистина големи промени, за които ще трябва да размишляваме доста задълбочено като общество.“

Търсачката на Google – която е в основата на браузъра Chrome – няма да изчезне скоро. Но някои данни показват, че потребителите наистина започват да използват изкуствен интелект за задачи, за които преди са разчитали на линкове от търсачката. Проучване на Pew Research установи, че хората са по-малко склонни да кликват върху линкове, когато в Google се показват генерирани от AI резюмета. А старши вицепрезидентът по услуги на Apple заяви по-рано тази година в съдебно изслушване, според Bloomberg, че търсенията на устройствата на компанията са намалели за първи път през април.

Стартът на Atlas и успехът му ще покажат дали потребителите са наистина готови за по-драматична промяна към използването на изкуствен интелект за ежедневните си нужди.

Редактор: Ния Раденкова
Източник: CNN    
