Експертите се съмняват дали златният телефон Тръмп може да бъде произведен в САЩ

Т върдението на "Тръмп Организейшън", че предлаганият от нея златен смартфон може да бъде изцяло произведен в САЩ, беше поставено под съмнение от експерти, предаде BBC.

Индустриален анализатор заяви пред BBC, че би било "практически невъзможно" златният телефон – чиято цена ще бъде 499 долара – да бъде произведен в Съединените щати.

Повдигнати бяха и въпроси относно етичността на този пореден опит за печелене на пари от името на президента Доналд Тръмп.

"Не е за вярване, че семейството на Тръмп създаде още един начин президентът Тръмп лично да печели, докато е на поста," каза Меган Фокнър, директор комуникации на организацията "Граждани за отговорност и етика във Вашингтон".

🚨 BREAKING: Trump Mobile unveils the T1 phone! Set for a Sept 2025 launch by DTTM Operations LLC, this gold-designed device features a "T" and American flag. Trademarked for telecom & accessories, it promises U.S.-made phones & call centers. Details on specs/OS TBD. #TrumpMobile … pic.twitter.com/QzxVpjZRBw

Телефонът ще се предлага и с мобилна услуга с месечна такса от 47,45 долара.

Тази цифра е препратка към Тръмп, който е 47-ият и 45-ият президент на страната.

Тръмп заяви, че е поставил бизнес интересите си в тръст, който се управлява от децата му. Белият дом твърди, че той действа в интерес на всички американци.

Но Фокнър каза, че последното начинание повдига познати въпроси, включително дали новият бизнес ще спечели клиенти от хора, които се надяват да повлияят на Тръмп и как президентът ще изработва политики и регулации за индустрия, в която семейството му сега има дял.

"Произведено в Америка"?

Семейство Тръмп не е посочило коя компания ще произвежда телефона си в Съединените щати.

"В крайна сметка, всички телефони могат да бъдат произведени в Съединените американски щати," каза Ерик Тръмп в подкаста "Шоуто на Бени" в понеделник – което предполага, че телефоните, пуснати през август, може и да не са изцяло произведени в страната.

Технологични експерти поставиха под въпрос какво означава твърдението на организацията на Тръмп за "произведен в Съединените щати" по отношение на нейните телефони и заявиха, че вероятно не е възможно в момента да се произвеждат смартфони изцяло в САЩ.

Trump Mobile will offer 5G service with an unlimited plan priced at $47.45 per month.



Customers can switch to Trump Mobile’s T1 Mobile service using their current phone.



In addition, in August, Trump Mobile plans to release the “T1 Phone” — described as “a sleek, gold… pic.twitter.com/2MfbeXxN6k