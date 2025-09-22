Свят

ЕК предлага прекратяване на вноса на руски горива

Когато има мир в Украйна, санкциите може да бъдат вдигнати

22 септември 2025, 23:18
ЕК предлага прекратяване на вноса на руски горива
Източник: iStock/Getty Images

Е вропейската комисия предлага ЕС да прекрати вноса на изкопаеми руски горива, независимо от развоя на войната в Украйна, заяви днес говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпроси. Той отбеляза, че в списъка с новите санкции срещу Русия се предвижда само спирането на вноса на руски втечнен газ.

Когато има мир в Украйна, санкциите може да бъдат вдигнати. Предложението на ЕК (за спиране на вноса на горива от Русия) касае също петрола и не е ограничено във времето, поясни той по повод насоките на комисията за развитие на възобновяемата енергия в ЕС.

Кои държави от ЕС продължават да внасят руски газ

Колкото по-бързо прекратим вноса на горива от Русия, толкова по-добре, коментира говорителят. По неговите думи предложението за спиране на вноса на втечнен руски газ до 2027 г. е изпълнимо, защото в последните месеци на пазара са се появили нови доставчици.

Той уточни, че предложените нови санкции не засягат вноса по петролопровода "Дружба" до Унгария и Словакия. Съветът на ЕС и Европейският парламент ще преценят дали предложението на ЕК, свързано с възобновяемата енергия, да бъде придвижено напред, посочи той.

Източник: БТА, Николай Желязков    
ЕК Русия горива
Последвайте ни
Франция призна Палестина

Франция призна Палестина

Джими Кимъл се връща в ефир

Джими Кимъл се връща в ефир

Желязков в ООН: България е застъпник за мир, основан на правата на човека и върховенството на закона

Желязков в ООН: България е застъпник за мир, основан на правата на човека и върховенството на закона

Наводнения, свлачища и земетресения удариха Турция

Наводнения, свлачища и земетресения удариха Турция

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Собствениците на Tesla минават на бензин, дизел дори и EV от други марки

Собствениците на Tesla минават на бензин, дизел дори и EV от други марки

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 6 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 6 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 6 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 6 дни

Виц на деня

– Защо пиете толкова ракия? – Докторът ми каза да стоя далеч от болестите. А спиртът дезинфекцира!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

С тържествена заря-проверка приключиха честванията за Деня на Независимостта

С тържествена заря-проверка приключиха честванията за Деня на Независимостта

България Преди 1 час

Във Велико Търново през 1908 година Княжество България обявява, че вече не е васално на Османската империя

Израел прати подкрепления на всички фронтове

Израел прати подкрепления на всички фронтове

Свят Преди 1 час

"Хамас" все още държи 48 заложници

Американката, обвинила Байдън в сексуален тормоз, получи руско гражданство

Американката, обвинила Байдън в сексуален тормоз, получи руско гражданство

Свят Преди 3 часа

В началото на 2020 г. Рийд заяви, че Байдън, който тогава се кандидатираше за президентските избори, я е нападнал сексуално

САЩ в ООН: Ще защитим всеки сантиметър от НАТО

САЩ в ООН: Ще защитим всеки сантиметър от НАТО

Свят Преди 4 часа

Западните държави предупредиха, че Русия „играе с огъня“

Великобритания в ООН: Русия рискува конфронтация с НАТО

Великобритания в ООН: Русия рискува конфронтация с НАТО

Свят Преди 4 часа

Премиерът подчерта значението на стратегическите отношения с Юта

Обрат остави много от съквартирантите извън Къщата на Big Brother

Обрат остави много от съквартирантите извън Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 6 часа

Петнадесет участници прекрачиха прага на най-популярната къща в България

Взрив на газова бутилка разтърси блок в Русе

Взрив на газова бутилка разтърси блок в Русе

България Преди 6 часа

Има пострадал човек

Протести блокираха "Цариградско шосе" в София

Протести блокираха "Цариградско шосе" в София

България Преди 7 часа

На мястото се проведоха два протеста

Руската армия се изтегли от Беларус

Руската армия се изтегли от Беларус

Свят Преди 8 часа

Маневрите „Запад“ според Кремъл са включвали около 100 000 военнослужещи

Германия няма да признае палестинската държава

Германия няма да признае палестинската държава

Свят Преди 8 часа

Израелци и палестинци първо трябва да договорят решение за две държави

България и още шест държави правят "стена" срещу дронове

България и още шест държави правят "стена" срещу дронове

България Преди 9 часа

ЕК ще изслуша държавите за интереса им към тази възможност

,

Лесни домашни кроасани със сладко - без мая, без бакпулвер

Любопитно Преди 9 часа

Кроасани с конфитюр могат да се приготвят дори без мая и бакпулвер

Русия разположи в Мали най-големия транспортен хеликоптер в света

Русия разположи в Мали най-големия транспортен хеликоптер в света

Свят Преди 9 часа

Основната отличителна черта на Ми-26 е уникалната му товароподемност

Пожар гори край селата Левски и Попинци, пътят е затворен

Пожар гори край селата Левски и Попинци, пътят е затворен

България Преди 9 часа

Обходният маршрут за леки автомобили е през село Попинци по общински път до селата Свобода – Цар Асен – Черногорово – Пазарджик и обратно

Откриха тяло на човек на екопътека „Невястата“ край Смолян

Откриха тяло на човек на екопътека „Невястата“ край Смолян

България Преди 10 часа

Работи се по всякакви версии, една от които е убийство

Бившият зам.-кмет на Варна отрича да е уличавал Благомир Коцев в престъпление

Бившият зам.-кмет на Варна отрича да е уличавал Благомир Коцев в престъпление

България Преди 10 часа

"Вече заявих, че показанията ми пред КПК са дадени под натиск и заплахи", повтори Диан Иванов

Всичко от днес

От мрежата

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg
1

Първите дни на есента - в плен на лятото

sinoptik.bg
1

Сергей Добрянов изкачи Черни връх хиляда пъти

sinoptik.bg

14-те най-добри секс съвета на всички времена

Edna.bg

Как се прави: Домашна лютеница

Edna.bg

Освиркаха Ямал и Рафиня на Златната топка (видео)

Gong.bg

Марсилия прекъсна перфектния старт на ПСЖ и постигна исторически успех

Gong.bg

Джими Кимъл се връща в ефир

Nova.bg

Висока дипломация и остри думи: Равносметката от срещата на върха в ООН (ОБЗОР)

Nova.bg