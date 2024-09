Почина бившият национал на Кот д'Ивоар Сол Бамба

Б ившият национал на Кот д'Ивоар Сол Бамба почина на 39-годишна възраст. Новината за неговата кончина дойде от Турция, където той работеше като технически директор в ръководството на клуба Аданаспор.

Бамба, който направи име по терените в Англия и Шотландия за отбори като Лестър, Кардиф Сити, Лийдс Юнайтед, Мидълзбро, Хибърниън и Дънфърмлин, се е почувствал зле в петък след мача на Аданаспор с Маниса, а ден по-късно е починал в Университетската болница в Маниса. Преди три години роденият във Франция Бамба се сблъска с раково заболяване, което обаче успя да пребори само за няколко месеца.

За националния отбор на Кот д'Ивоар Сол Бамба игра между 2008 и 2014 година, като записа 46 мача и един гол.

Some desperately sad news to wake up to this morning.



Former Leeds United defender Sol Bamba has died at the age of 39.



Rest in peace, Sol. pic.twitter.com/XvWdUU6b6e