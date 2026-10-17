Почина Юрий Васев, треньорът на ЦСКА 1948

Д нес на 62-годишна възраст си отиде от този свят Юрий Васев, който бе официално старши треньор на ЦСКА 1948. Тъжната вест съобщи официалната страница на „червените“ във Facebook.

„С дълбока скръб съобщаваме, че след дълго и тежко боледуване ни напусна Юрий Васев, старши треньор на ЦСКА. Юрий беше част от семейството на ЦСКА и ще го помним с уважение и признателност за всичко, което даде на клуба и отбора. Изказваме искрените си съболезнования на семейството и близките му в този тежък момент. Поклон пред паметта му!“, пишат от ЦСКА 1948.

Като футболист Юрий Васев е носил екипите на Миньор (Перник), Академик (София), Струмска слава, Спартак (Плевен), Миньор (Бобов дол) и Металург.

Треньорската му кариера преминава през съставите на Миньор (Перник), Миньор (Бобов дол), Македонска слава, Марек, Септември (Симитли), Лудогорец (юноши) и ЦСКА 1948.