Филип Атанасов-Фифо търси реванш от шампиона Алекса Ерски в новия звезден сблъсък в “Игри на волята”

Г олемите съперници от четвъртия сезон на “Игри на волята” Алекса Ерски и Филип Атанасов-Фифо отново ще премерят сили на Арената на екстремното риалити тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Този път шампионът и сребърният медалист няма да се състезават в индивидуален дуел, а рамо до рамо с жената чудо от седми сезон Десислава Сапунджиева и съпругата на сръбския борец - Елица Ерски, като част от надпреварата LactoFlor - Битка на звездите.

Източник: NOVA

Четиримата воини ще се впуснат в битка, която всеки от тях познава много добре. Съревнованието ще бъде копие на епичния финал на сезон четири, но всеки от елементите ще е адаптиран за отборна игра. Двойката победител ще продължи към следващия етап на състезанието, докато загубилите ще приключат своето участие още тази вечер.

Източник: NOVA

Част от зрелището ще бъде и бедстващото племе на Вулканите. Обитателите на Изолатора ще получат възможност да изберат своите фаворити за победата. Правилно предположение ще им донесе ценни хранителни запаси, докато грешна преценка ще ги постави в неизгодна позиция при предстоящата битка за територия.

Източник: NOVA

Ще успее ли Фифо да надвие Алекса и ще има ли пиршество в Изолатора, гледайте в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

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