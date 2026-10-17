България

Задържаният за убийството край Харманли: Много съжалявам

Според съдебномедицинската експертиза жертвата най-вероятно е удушена

Николай Киров Николай Киров

17 октомври 2026, 16:16
Задържаният за убийството край Харманли: Много съжалявам
Източник: БТА

О кръжният съд в Хасково задържа под стража 21-годишен мъж, обвинен в убийство на свой връстник край Харманли.

Стефан Миланов бе арестуван, след като на 15 октомври в река Харманлийска до комплекс "Приказките" край общинския център с вързани ръце бе открито тялото на 21-годишния жител на димитровградското село Черногорово Иван Митков.

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Според съдебномедицинската експертиза жертвата най-вероятно е удушена. В подкрепа на обосноваността на предположенията за авторството на престъплението прокурорът Цвета Пазаитова-Живакова каза в кулоарите на съда, че сред доказателствата са записи от видеокамера, които са запечатали движението на извършител и жертва към местопрестъплението.

"Много съжалявам за станалото", каза на заседанието Миланов и поиска мярка "Домашен арест".

Съдът обаче прецени, че има опасност от укриване и извършване на друго престъпление от страна на обвиняемия при по-лека мярка и го остави в ареста.

Определението подлежи на обжалване или протест пред Апелативен съд - Пловдив.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Грудев    
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