Дъщерята на изоставената от круизен кораб жена: Това е провал

Д ъщерята на жената, която беше изоставена от круизен кораб на отдалечен остров и по-късно почина, обвини оператора в „провал в грижата и здравия разум“, предаде BBC.

Тялото на Сюзан Рийс, на 80 години, беше открито от спасителни екипи на остров Лизард на Големия бариерен риф в неделя, 26 октомври. Ден по-рано тя се разхождала пеша на острова с останалите пътници, но не била на кораба, когато той отплавал часове по-късно.

Катрин Рийс каза, че е „шокирана и натъжена“, че корабът Coral Adventurer е отплавал „без майка ми“, която описа като здрава, активна, запалена градинарка и любителка на разходки в природата.

„От малкото, което ни е казано, изглежда, че е имало провал в грижата и здравия разум“, каза тя в четвъртък.

Сюзан Рийс, от Нов Южен Уелс, е била на първата спирка от 60-дневен круиз около Австралия, който е отплавал от Кернс по-рано тази седмица.

Пътниците, които плащат десетки хиляди долари, за да се присъединят към круиза, бяха транспортирани до ексклузивния остров за еднодневна екскурзия с възможност за пешеходен туризъм или гмуркане с шнорхел.

Сюзан се присъединила към групов поход до най-високия връх на острова, Кукс Лук, но се отделила от останалите, тъй като имала нужда да си почине.

„Разбираме от полицията, че е бил много горещ ден и майка ми се е почувствала зле по време на изкачването“, каза Катрин.

„Била е помолена да се върне надолу, без придружител. После корабът е отплавал, очевидно без да направи преброяване на пътниците.

В някой момент от тази последователност или малко след това майка ми е починала, сама.“

Катрин каза, че се надява разследването да „установи какво е трябвало да направи компанията, за да спаси живота на майка ми“.

Австралийската агенция за морска безопасност (Amsa) заяви, че разследва смъртта и ще се срещне с екипажа на кораба, когато той пристигне в Дарвин по-късно тази седмица.

Говорител на Amsa каза, че за първи път е бил уведомен за изчезналата жена около 21:00 ч. местно време (10:00 ч. по Гринуич) в събота от капитана на кораба.

Търсеща група се върнала на острова няколко часа по-късно, но усилията да намерят Сюзан били прекратени в ранните часове на неделя, преди хеликоптер да се върне сутринта и да открие тялото ѝ.

В сряда главният изпълнителен директор на Coral Expeditions заяви, че компанията е „дълбоко съжалявя“ за смъртта и предлага подкрепата си на семейство Рийс.

„Работим в тясно сътрудничество с полицията на Куинсланд и други власти, за да подкрепим разследването им. Не можем да коментираме повече, докато този процес продължава“, каза Марк Фифийлд.

Coral Adventurer побира до 120 гости с 46-членен екипаж, според уебсайта на компанията. Той е специално построен за достъп до отдалечени райони на австралийското крайбрежие и е оборудван с „тендери“ – малки лодки, използвани за превоз на пътници на еднодневни екскурзии.

Подобни инциденти са редки и круизните кораби имат системи за записване кои пътници се качват или слизат, каза Хариет Малинсън, редактор по круизи на туристическия сайт Sailawaze, пред BBC.

„Да се промъкнеш на брега или обратно на борда просто не е опция“, каза тя.

Круизните линии вземат тези процедури много сериозно и имат „умна технология на място, за да предотвратяват подобни инциденти. Това най-вероятно е шокиращ – и трагичен – единичен случай“, добави г-жа Малинсън.