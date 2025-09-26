Свят

Дързък рекорд: Полякът Анджей Баргиел направи първото спускане от Еверест без допълнителен кислород

Анджей Баргиел преодоля „зоната на смъртта“ и слезе със ски от 8 849 метра, поставяйки нов стандарт в ски алпинизма

26 септември 2025, 14:48
Дързък рекорд: Полякът Анджей Баргиел направи първото спускане от Еверест без допълнителен кислород
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

П олският алпинист Анджей Баргиел постигна уникален рекорд, като се спусна със ски от най-високата планина на света без използване на допълнителен кислород, съобщиха неговият екип и организаторите на експедицията, цитирани от CBS News.

Баргиел се спусна по снежните склонове на Еверест, след като достигна върха на 8 849 метра в понеделник. В видео, публикувано в Instagram, той заяви: „Съм на върха на най-високата планина в света и ще се спусна по нея със ски.“

Той публикува и друго видео от спускането, където благодари на всички за подкрепата и на целия си екип за съдействието през проекта.

Въпреки че Еверест е виждал няколко ски спускания, никога не е имало непрекъснато спускане без допълнителен кислород. През 2000 г. словенецът Даворин Карничар направи първото пълно спускане от върха до базовия лагер с кислородни бутилки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чанг Дава Шерпа от Seven Summit Treks, които организираха експедицията, обясни, че Баргиел се спусна до Лагер 2, прекара нощта там и на следващия ден достигна базовия лагер. „Това беше изключително предизвикателство и никой не го е правил досега,“ каза Шерпа пред Agence France-Presse.

Силният снеговалеж принуди Баргиел да прекара 16 часа над 8 000 метра в „зоната на смъртта“, където рядката атмосфера и ниското количество кислород повишават риска от височинна болест.

При пристигането си в базовия лагер той бе посрещнат с хада, традиционен будистки шал.

„Небето е предел? Не за поляците! Анджей Баргиел току-що се спусна със ски от Еверест,“ написа полският премиер Доналд Туск в X.

Екипът на Баргиел нарече постижението „историческо и пробивно за света на ски алпинизма“.

Баргиел започна подготовката за Еверест година след като през 2018 г. стана първият човек, който се спусна със ски от К2 в Пакистан, вторият по височина връх на планетата. По това време той посвещава постижението на 100-ата годишнина от възстановяването на независимостта на Полша.

През 2019 г. Баргиел се отказва от опита си за изкачване и спускане по Еверест, защото по маршрута се е появил огромен, висящ блок лед - опасен „нависнал серяк“, който можеше да се срути и да застраши живота му.

Баргиел е на мисия да се спуска със ски от най-високите върхове в света по проекта си Hic Sunt Leones („тук има лъвове“), насочен към непознати територии.

В Пакистан той се е спускал от всичките четири осемхилядника на Каракорум. Освен това се е спускал със ски от планините Манаслу в Непал и Шиша Пангма в Тибет.

Експедициите през есента на Еверест са редки поради по-снежните терени, по-кратките и студени дни и тесния прозорец за достигане на върха в сравнение със заетата пролетна седмица.

По-рано тази година известният шерпа водач Ками Рита достигна върха на Еверест за 31-ви път, подобрявайки собствения си рекорд за най-много изкачвания на най-високия връх на планетата.

