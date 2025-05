Непалец, известен като „Човекът Еверест“, постави рекорд с 31-о изкачване

К ами Рита, известен като "Човекът Еверест", изкачи най-високия връх в света за 31-ви път, поставяйки нов рекорд, който самият той държи. На 55 години, шерпата достигна върха на Еверест, който се извисява на 8894 метра, в 04:00 местно време във вторник, 27 май, ръководейки група служители на индийската армия.

„Ками Рита Шерпа не се нуждае от представяне. Той не е просто национален герой в катеренето, а глобален символ на самия Еверест“, коментира организаторът на експедицията Seven Summit Treks.

Първото изкачване на Ками Рита до върха на Еверест е през 1994 година, когато той ръководеше търговска експедиция. Оттогава той успешно изкачва Еверест почти всяка година, като в някои години го прави по два пъти, достигайки до върха през 2023 г. и 2024 г.

Nepali legendary mountaineer Kami Rita Sherpa aka Everest Man has made history by climbing Mount Sagarmatha (Mt. Everest) for the 31st times. He broke his own record for the most successful ascent.



Big congratulations, Everest Man. The whole country is so proud of you. ❤️🇳🇵 pic.twitter.com/JNyHwVzRzC