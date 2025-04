Дъблин защитава статуята на Моли Малоун от опипване

Г радският съвет на Дъблин започва нова програма, за да защити достойнството на една от емблематичните статуи в града, предаде BBC.

Стюарди ще бъдат разположени до статуята на Моли Малоун, за да попречат на хората да я докосват. Мерките са предизвикани от оплаквания на граждани, че минувачи опипват бюста на скулптурата, довела до обезцветяване.

Освен това съветът обяви, че планира повторно да патинира частите от статуята, които са се обезцветили вследствие на многократното й докосване.

"Градският съвет на Дъблин не желае никой да докосва каквото и да е произведение на изкуството, независимо дали то е на открито или на закрито, за да се предотвратят щети и да се избегнат скъпи ремонти", заяви говорител на съвета.

"Ниската височина на постамента и пространството около статуята улесняват събирането на тълпи. Статуята на Моли Малоун също е ключова част от обиколките, водени от екскурзоводи", добави той.

Съветът уточни, че се обмислят други възможности за преместване или повдигане на статуята, но се подчерта, че те биха били "скъпи". В същото време поставянето на парапет около статуята може да "повиши риска", заявиха още от съвета.

"Пилотната програма ще се проведе през май и ще започне с обучение на тези, които взаимодействат със статуята, като им се обясни защо не трябва да я докосват или да стъпват върху постамента", посочва изявлението на съвета.

Тили Крипуел, студентка и активистка, която води кампания за по-голямо уважение към статуята, разкритикува идеята за разполагане на стюарди, наричайки я "късогледа и доста краткосрочна". Тя обаче приветства планираните реставрационни дейности, наричайки ги "важен напредък". Крипуел сподели в ефира на програмата Good Morning Ulster на BBC, че се надява поведението към статуята да се промени, а ако не, да бъде "поставена на по-висок постамент". Тя също така предложи да бъде поставена информационна плоча, която да обяснява наследството на Моли Малоун.

Коя е Моли Малоун?

Статуята на Моли Малоун беше издигната преди 37 години в знак на почит към легендарната жена от Дъблин, която продавала миди по улиците на ирландската столица. Не е ясно дали героят е основан на реална личност или е измислен, но образът на Моли Малоун започнал да символизира част от работническата класа в Дъблин. Тя също така е вдъхновение за традиционна народна песен, която разказва историята на дъщеря на търговец на риба, която продава миди от ръчна количка.

The statue of Molly Malone in Dublin has been groped so frequently by handsy admirers that the bronze hue has begun to wear off her bosom. pic.twitter.com/ZBUSqJ53nn