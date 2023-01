Двама ученици бяха убити при стрелба в училище в Айова

Д вама ученици бяха убити при стрелба в училище, намиращо се близо до централната част на столицата на американския щат Айова - град Де Мойн, предаде Асошиейтед прес. Още един човек, който е учител в учебното заведение, е тежко ранен и му предстои операция.

Отново кървава стрелба в Калифорния, седем души са загинали

Стрелбата е открита по време на час в рамките на образователната програма "Да започнем още тук" за ученици в риск, основана от рапъра Уил Холмс, известен още с псевдонима си Уил Кийпс.

Екипите на спешната помощ са били извикани в училището малко преди 13.00 ч. местно време, но не са могли да помогнат на двамата простреляни ученици, които са починали от раните си в болницата.

Iowa gang member, 18, charged with shooting two dead at rapper school https://t.co/nTMru0BvVn via @MailOnline #rap #Rappers #shooting