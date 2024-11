Двама лидери на „Ислямски джихад“ са убити в Сирия

Д вама лидери на групировката „Ислямски джихад“ са убити при израелски удар в Сирия в четвъртък, съобщи днес палестинското крило на въоръжената организация, която взе участие в нападението на 7 октомври 2023 г., предаде Франс прес.

При удара, който засегна град Кудсая, близо до Дамаск, са загинали Абдел Азис Ал Минауи, член на политическото крило на групировката, и Расми Юсуф Абу Иса, който е отговарял за външните отношения.

The two Islamic Jihad leaders eliminated in IDF airstrike in Syria pic.twitter.com/PSRvcluHAZ