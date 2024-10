Двама британски туристи бяха открити мъртви в Крит

Д вама британски туристи са открити мъртви в стаите си в отделни хотели на остров Крит, съобщиха местни медии .

Жена на възраст 71 години беше открита мъртва в хотелската си стая в Херсонисос в сряда, като се съобщава, че синът й е вдигнал тревога.

Персоналът се свързал със службите за спешна помощ, които се втурнали към хотела, но тя била обявена за мъртва на място.

Същия ден 58-годишен мъж е намерен мъртъв в стаята си в друг хотел в града. Той е откаран в болница и също беше обявен за мъртъв.

