Свят

Два влака се сблъскаха северно от Лондон

Спешни служби, включително пожарникари и полицаи, са на мястото на инцидента

Николай Киров Николай Киров

19 юни 2026, 21:04
Два влака се сблъскаха северно от Лондон
Източник: iStock

Б ританската транспортна полиция съобщи, че реагира на сигнали за „сблъсък“ на влакове северно от Лондон. Други служби за спешна помощ заявиха, че са на мястото на инцидента, а медии съобщават за пострадали.

Над 30 линейки са се отзовали след катастрофата. Това включва най-малко пет въздушни линейки. Спешните екипи са били предупредени да се подготвят за жертви. 

Смята се, че единият пътнически влак е спрял поради повреда в системата за безопасност. Вторият пътнически влак след това се е сблъскал с последния вагон.

„Реагираме на сигнали за сблъсък с участието на два влака в района на Бедфорд“, написа транспортната полиция в X.

Спешни служби, включително пожарникари и полицаи, са на мястото на инцидента, южно от Бедфорд. Железопътният оператор заяви, че всички линии между Лутън и Бедфорд в момента са блокирани поради „проблем, който се разследва“.

Пътниците в други влакове, спрели наблизо, са били уведомени да останат на местата си, докато инцидентът се отстранява.

Очаква се прекъсване на услугите в района, докато аварийните екипи реагират и се оценява състоянието на железопътната линия.

Влаковете няма да могат да влизат и излизат от лондонската гара „Сейнт Панкрас“ до края на вечерта.

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Източник: The Independent, West Bridgford Wire, LBC    
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