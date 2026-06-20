Два влака се сблъскаха на мост в Германия

Т ежък жп инцидент отне живота на един човек в северната част на германския град Мюнхен. Две товарни композиции се сблъскаха на железопътен мост в квартал „Милбертсхофен“, в резултат на което пълни с товар вагони полетяха и паднаха директно върху уличното платно отдолу. Новината на германската полиция бе разпространена от агенциите ДПА и Ройтерс.

Според официалните данни от разследването, два от вагоните на единия влак са дерайлирали, откъснали са се от композицията и са паднали от около 5 метра височина. Сигналът към службите за спешна помощ е подаден в 01:40 ч. местно време (02:40 ч. българско време) тази нощ. На мястото веднага са изпратени около 60 спасители. Един от говорителите на пожарната описа мащаба на инцидента по време на спасителната акция като „невероятен“.

Към момента причините за сблъсъка и последвалото дерайлиране все още се изясняват. Властите не уточняват какъв точно е бил превозваният товар, но от полицията успокоиха, че във вагоните не е имало опасни материали и няма никаква заплаха за местното население.

Районът около моста остава напълно блокиран, като отцепеното пространство вероятно няма да бъде отворено преди утрешния ден, тъй като все още не е преценено кога ще започне преместването на смачканите вагони.

От германския железопътен оператор „Дойче Бан“ поясниха, че инцидентът е възникнал на трасе, което се използва почти изцяло за товарни превози. Поради тази причина няма прекъсвания или закъснения в графика на пътническите регионални и междуградски влакове.