Драматичният край на една ера във велика империя

П рез 1853 г. пристигането на комодор Пери и неговите Черни кораби от Съединените американски щати променя хода на историята за Япония. Това събитие бележи началото на края на шогуната Токугава, който управлява Япония повече от 250 години.

Шогунатът е премахнат през 1868 г., когато империалистическите лоялисти побеждават неговите сили и възстановяват властта на императора.

Както вътрешни, така и външни фактори доведоха до разпадането на шогуната и установяването на ерата Мейджи, която бележи нова ера на модернизация и нахлуване на всичко „западно“ в Япония.

Исторически фон

Япония през XIX в. е била изолирана страна и шогунатът Токугава, наричан още бакуфу, което означава „правителство на палатка“, се е опитал да я запази така, като е ограничил търговията с други нации. Бакуфу Токугава е феодална военна диктатура, създадена през 1603 г. и ръководена от клана Токугава до 1868 г.

Основан е, когато Токугава Йеясу става владетел на Япония след победата над клана Тойотоми в битката при Секигахара през 1600 г. Шогунатът Токугава продължи повече от 250 години и въведе политиката на сакоку, което означава „затворена страна“, което беше период на изолация от по-голямата част от света. Това изолира Япония за повече от 200 години.

Пристигане на американците

Пери има флот от четири черни кораба и пристига в залива Едо (Токио) през 1853 г. Експедицията на Пери е изпратена от правителството на САЩ в Япония, за да накара Япония да подпише договор, който ще позволи на САЩ достъп до японски пристанища. Отговорът на бакуфу беше неохотен и те използваха тактика на забавяне, но в крайна сметка представители на императора се срещнаха с Пери и приеха писмото, изпратено от президента на САЩ.

Писмото не съдържа договор, но предлага „Съединените щати и Япония да живеят в приятелство“ и предлага на императора „да промени древните закони, за да позволи свободна търговия между двете страни“. Пери казва на представителите, че ще се върне следващата година, за да получи отговор от Япония.

Договорът от Канагава

Бакуфу не иска САЩ да доминират над Япония и знае за заплахата, която може да представлява една „отвъдморска варварска“ страна. Дадено е разрешение от император Комей (1831-1867) да подпише договор, който би позволил на Съединените щати ограничен достъп до две пристанища в Япония.

Договорът от Канагава е подписан на 31 март 1854 г. и бележи началото на отварянето на Япония към света. По-специално, договорът позволява на САЩ да създадат консулство в Япония. Договорът също така посочва, че всички граждани на САЩ, включително корабокрушенци, ще имат право да живеят свободно в пристанищата без ограничения или изолация.

Договор Харис

Допълнителен договор е подписан на 29 юли 1858 г., който позволява достъп до повече пристанища и по-големи възможности за търговия между двете страни. Договорът за приятелство и търговия е официалното наименование, но е по-известен като Договорът Харис, кръстен на Таунсенд Харис, който е първият американски консул в Япония.

Този договор също установява права на екстериториалност за чужденци в Япония, което означава, че чужденците не са подчинени на японския закон и могат да бъдат съдени само по законите на собствената си страна. Той също така дава на гражданите на САЩ, живеещи в японските договорни пристанища, правото да изразяват своята християнска религия.

#Samurai Saturday Spotlight:

The Bakumatsu Period



Bakumatsu, meaning the end of the bakufu, was the turbulent age from 1853 with the arrival of US warships, to 1868 with the fall of the Tokugawa Shogunate. It was an era defined by modernization, violence, and political change. pic.twitter.com/HfJA52IzuC — The Shogunate YouTube (@ShogunateThe) May 11, 2024

Възприемане на западни идеи

Бакуфу осъзнава, че не може да спре чужденците да идват в Япония и решава да изучава западните технологии и идеи. Започва да изпраща студенти, известни като рангаку учени, да учат в Холандия и други европейски страни.

Тези учени изиграват важна роля за въвеждането на западните технологии и знания в Япония. Япония е изложена на нови форми на управление, технологии и образование и бързо осъзнава ползите от включването им в собственото си общество.

Бакуфу също решава да внася оръжия от Запада, за да се защити от евентуални атаки от чужденци. Въпреки това, не всички в Япония са доволни от влиянието на Запада и това води до граждански вълнения и конфликти. Този период от време от 1853 до 1868 г. се нарича бакумацу, което означава „края на бакуфу“.

Войната Бошин и краят на бакуфу

Периодът бакумацу е време на дълбока промяна и преход, тъй като Япония е изправена пред нарастващ натиск от чужди сили, излагане на западни идеи и технологии и вътрешни конфликти и напрежение. През това време управляващият шогунат Токугава се сблъсква с предизвикателства от различни фракции в японското общество, включително лоялисти на империята, реформисти и онези, които виждат шогуната като пречка за модернизацията и националното единство на Япония.

The Boshin War ensured the victory of the new government built around the Emperor & end to the Shogunate which had ruled Japan for centuries. The rapid modernization of Japan featured heavily in this conflict & set the stage for Japan’s overseas expansion. pic.twitter.com/HjCkrwQe8S — Varangian Chronicler (@Varangian_Tagma) October 11, 2023

Много самураи са недоволни от решението на бакуфу да отвори Япония за чужденци. Те смятат, че това е предателство към страната и е довело до значителни икономически сътресения, които не са били разгледани. Те решават да свалят бакуфу, което води до войната Бошин през 1868 г.

Войната Бошин е водена от самураи от областите Чошу и Сацума, които са две от най-могъщите области в Япония, които атакуват силите на шогуната в Токио. След битката при Хакодате през 1869 г. бакуфу е победен и императорът е възстановен на власт. Шогунатът Токугава е премахнат и заменен от ново правителство, което по-късно е наречено Реставрацията на Мейджи.

Защо шогунатът пада?

Падането на шогуната Токугава е предизвикано от комбинация от вътрешни и външни фактори. На вътрешния пазар нараства недоволството от корумпираното и неефективно управление на шогуната, което води до искания за политически и социални реформи.

В международен план Япония е изправена пред нарастващ натиск от чужди сили, особено от Запада, които търсят по-голям достъп до икономиката и ресурсите на Япония. Това, заедно с военната слабост на шогуната и финансовата нестабилност, допринасят за упадъка на шогуната.

Пристигането на американския комодор Пери през 1853 г. е сигнал за събуждане, демонстриращ неспособността на шогуната да защити Япония срещу чужди заплахи и подчертава необходимостта от модернизация. Падането на шогуната проправи пътя за епохата Мейджи (1868-1912), през която Япония претърпява период на бърза модернизация.

Ерата Мейджи е известна със своите значителни политически, икономически и социални реформи, включително премахването на самурайската класа, установяването на конституционна монархия и въвеждането на институции и технологии в западен стил.

Rare photographs of the last known Japanese samurai in the late 1800s, before they were ultimately abolished.



Samurai no longer exist in the same form as they did in the feudal era.



After the Meiji Restoration of 1868, which marked the end of the feudal era in Japan, the… pic.twitter.com/Tn6lb3ZAZ3 — xl the GOAt (@FeranFX) March 16, 2025

След шогуната: Последният шогун и нова посока за клана Токугава

През януари 2023 г. Токугава Йехиро влезе във вестникарските заглавия, като стана 19-ият глава на клана Токугава. От възхода на основателя патриарх Йеясу, кланът управлява Япония като шогуни през периода Едо (1603–1868). След разпадането на шогуната при реставрацията Мейджи обаче членовете му трябваше да се приспособят към живота при ново правителство.

1867 photo of Tokugawa Yoshinobu, the last Shogun of Japan. He resigned his position that year, marking the end of the almost 7-century reign of the Shoguns, who ruled Japan for most of the period from 1185 to 1868. pic.twitter.com/JPBOw9c2rm — Fascinating (@fasc1nate) April 7, 2025

Токугава Йошинобу, 15-ият и последен шогун, управлява само една година, преди да бъде отстранен от поста си на 3 януари 1868 г., когато привържениците на император Мейджи издават едикт, възстановяващ имперското управление. Йошинобу, който живееше в замъка Ниджо в Киото от четири години, се премества в замъка Осака. Докато последователите на шогуната, които не приемат указа, се сблъскват с армията на новото правителство в битката при Тоба-Фусими, първият конфликт от Гражданската война Бошин, Йошинобу бяга в Едо (сега Токио), където започва живот на доброволно отшелничество в храма на Канейджи в Уено.

По отношение на Йошинобу като враг на двора, новото правителство изпраща армия на изток от Киото, но преговорите между Кацу Кайшу от силите на шогуната и Сайго Такамори от армията на Мейджи осигуриха безкръвното предаване на замъка Едо на Сайго на 3 май 1868 г. Йошинобу е пощаден от екзекуция и в крайна сметка се връща в родния си град Мито.

По това време Йошинобу отстъпва лидерството на клана Токугава на младо момче от клона на фамилията Таясу, което получава името Йесато

и поема контрола върху владението на семейството в сегашната префектура Шизуока. Йошинобу се премества в храма на Ходаин на тази територия.

На следващата година Йошинобу получава официална амнистия от правителството на Мейджи. Със създаването на нови префектури през 1871 г. обаче, предишните райони са премахнати и Йесато губи позицията си на ръководител на района. Впоследствие Йесато се премества в Токио, но Йошинобу остава в Шизуока, посвещавайки се на хобита като лов със соколи, конна езда и риболов с мрежи, както и на културни забавления като уака и хайку поезия, го, калиграфия и но драма. Трябва да се отбележи, че той е бил фотограф на професионално ниво и печели втора награда за принос към списанието за аристократична фотография Hana no kage. Той има само едно дете от официалната си съпруга Микако, дъщеря, която живее само няколко дни. Въпреки това, той има повече от 20 деца от своите наложници Око и Онобу, въпреки че много от тези потомци също починали млади.

През 1897 г. Йошинобу, вече на 60 години, напуска Шизуока, за да живее в Сугамо, Токио. На следващата година той е топло приет от император Мейджи в императорския дворец. Умира през 1913 г. на 77-годишна възраст, една година след императора. Въпреки че има най-краткото царуване от всички шогуни на Токугава, той е най-дълго живелият.

Йесато: Завръщане към известността

Токугава Йесато е роден като Каменосуке в клона на Таясу на клана Токугава през 1863 г. Той е само на четири години, когато наследява Йошинобу като глава на клана през 1868 г. След като новото правителство премахва старите владения, той се премества в Токио с малък антураж от около осем души, като в крайна сметка се установява в Акасака през 1872 г. Теншоин Ацухиме, вдовицата на 13-ия шогун Йесада, живее с него и се посвещава на неговото образование.

#Samurai Saturday Spotlight:

Tokugawa Iesato (1863-1940)



Adopted by Tokugawa Yoshinobu, Iesato would go on to become the 16th head of the family. He is remembered for restoring the legacy of the Tokugawa through his distinguished political and diplomatic work.#History #Japan pic.twitter.com/IrYdec86mg — The Shogunate YouTube (@ShogunateThe) December 19, 2020

Йесато не изпитва топли чувства към Йошинобу, който според него разбил клана Токугава. Той също така не обича да бъде описван като 16-ия глава след Йошинобу, заявявайки, че благодарение на благоволението на император Мейджи той е създал нов клан. Подобни твърдения може да се дължат на влиянието на Ацухиме. Когато новите правителствени сили обградиха Едо, тя призовава съда да гарантира продължаването на клана на Токугава, но не отправя молба към Йошинобу, обвинявайки го за ситуацията.

Йесато учи политика във Великобритания в продължение на пет години от 1877 г. и след завръщането си получава титлата принц. През 1903 г. той става президент на Камарата на перовете на 40-годишна възраст, като остава в тази роля почти 30 години.

Като президент Йесато върши работата си по честен и безпристрастен начин. Неговият политически нюх го кара да получи имперска заповед през 1914 г. да състави кабинет като министър-председател. Той обаче отказва, като казва, че не е квалифициран за задачата.

Йесато демонстрира проницателна преценка в решението си. Популярното искане за избран „партиен кабинет“, а не такъв, съставен от неизбрани държавници, както е типично тогава, прави работата на министър-председател рискована. В крайна сметка Окума Шигенобу сформира правителство, но корупционен скандал води до рязък спад на подкрепата му и кабинетът се срина.

През 1921 г. Йесато действа като делегат на Япония на Вашингтонската конференция, обсъждаща международния ред след Първата световна война

и военноморското разоръжаване. Той е избран от министър-председателя Хара Такаши, който вижда потенциал в международните контакти и социалната способност на Йесато. Йесато с ентусиазъм присъства на хранения и други събирания почти всеки ден, печелейки уважението на представителите на други страни.

Йесато също е запален участник в организации за социално подпомагане, както и прави големи финансови дарения. През 1929 г. става президент на японския Червен кръст. Той пътува из западния свят на собствени разноски, като работи за организирането на първата Международна конференция на Червения кръст в Азия, която най-накрая се провежда в Токио през 1934 г.

През 1938 г. се провежда празненство, отбелязващо 70 години, откакто Йесато застава начело на клана Токугава. През май същата година Йесато получава инфаркт в Канада, докато пътува за международна конференция на Червения кръст във Великобритания. Връща се у дома, за да се възстанови, но умира на 5 юни 1940 г. на 76-годишна възраст.