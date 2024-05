Холивудски актьор бе обвивен в опит за убийство на бившата си приятелка

А ктьорът Ник Паскуал, за когото се твърди, че е намушкал многократно с нож холивудската гримьорка Али Шехорн, е бил арестуван и обвинен в сряда, 29 май.

Паскуал бе обвинен опит за убийство, грабеж на жилище в присъствието на човек и в нанасяне на телесна повреда, се казва в прессъобщение на Окръжната прокуратура на Лос Анджелис. Ако бъде признат за виновен по повдигнатото обвинение, той може да бъде осъден на доживотен затвор.

Твърди се, че Паскуал е намушкал Шехорн няколко пъти с нож в 4:30 ч. сутринта на 23 май в дома ѝ в Лос Анджелис. Той е нахлул в дома ѝ и "е нанесъл тежка телесна повреда на жертвата при обстоятелства, свързани с домашно насилие" и "лично е използвал нож по време на извършване на престъплението", се казва в съобщението.

След това се твърди, че е избягал от местопрестъплението и е бил задържан на граничния контролно-пропускателен пункт САЩ/Мексико в Сиера Бланка, Тексас. От офиса на окръжния прокурор на Лос Анджелис съобщават, че Паскуал ще бъде транспортиран до Лос Анджелис, където ще му бъдат повдигнати обвинения за това престъпление.

Полицейското управление на Лос Анджелис все още разследва случая.

