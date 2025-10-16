Най-умният човек на света - математикът Григорий Перелман, разгадал формата на Вселената, се появи след 15 години

С поред публикации в социалните мрежи, руският математик Григорий Яковлевич Перелман - човекът, доказал Конжектурата на Пуанкаре и отказал както медала "Fields", така и наградата от 1 милион долара на Clay Mathematics Institute - бил забелязан на светофар в Санкт Петербург.

Информацията първоначално се появи в платформата X в публикация, твърдяща, че "Григорий Перелман е видян на светофар".

Grigori Perelman, mathematician who proved the Poincaré Conjecture and who refused to accept a Fields Medal and the $1,000,000 Clay Prize, spotted at a traffic signal. ✍️ pic.twitter.com/z6kefjkN95 — Physics In History (@PhysInHistory) December 28, 2024

Няма потвърждение от независими медии или академични институции, че действително става дума за Перелман. Поради оттеглянето му от обществения живот преди повече от 15 години, всяка поява, приписвана на него, се приема със значителна доза скептицизъм.

Според научното списание Nature , Перелман, наричан "най-умният човек на света" продължава да живее в изолация в Санкт Петербург и рядко напуска жилището си.

История на мистериозния математик

Подобни съобщения за Перелман се появяват от време на време в интернет, често предизвиквайки интерес и възхищение към неговата личност. През годините математикът се превърна в символ на чистата наука, независима от слава и материални облаги.

След като през 2002 - 2003 г. публикува онлайн доказателството на хипотезата "Поанкаре", един от най-големите нерешени проблеми в топологията, Перелман шокира света, като отказа всички отличия и финансови награди, свързани с постижението.

През 2006 г. той отказа медала "Fields", считан за "Нобелова награда по математика", а през 2010 г. и награда от 1 милион долара, присъдена от Clay Mathematics Institute . "Не съм заинтересован от пари или слава. Не искам да бъда изложен на показ като животно в зоопарк", заявява тогава Перелман, цитиран от The Guardian и BBC.

Биография и научен принос

Григорий Яковлевич Перелман е роден на 13 юни 1966 г. в Ленинград (днес Санкт Петербург) в семейство на инженери и математици.

Още като дете показва изключителен талант и печели златен медал на Международната олимпиада по математика през 1982 г. с максимален резултат.

Следва в Ленинградския държавен университет, а по-късно защитава докторска дисертация в Института "Стеклов" по математика.

През 1990-те работи известно време в университети в Съединените щати, включително в Нюйоркския университет, Stony Brook и UC Berkeley. През 1994 г. доказва т.нар. Soul Conjecture, с което придобива международно признание.

Най-големият му принос е през 2002–2003 г., когато публикува трите си знакови труда в arXiv.org, доказвайки хипотезата за геометризация на тримерните многообразия, предложена от Ричард Хамилтън, и по този начин решава хипотезата "Поанкаре" - един от "седемте хилядолетни проблема" на математиката.

От 2005 г. Перелман се оттегля от активна научна дейност и прекратява контактите си с академичните среди, заявявайки, че е разочарован от "етичните стандарти" в математическата общност.