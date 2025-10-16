Свят

Най-умният човек на света - математикът Григорий Перелман, разгадал формата на Вселената, се появи след 15 години

Перелман прекратява контактите си с академичните среди, заявявайки, че е разочарован от "етичните стандарти" в математическата общност

16 октомври 2025, 12:00
Най-умният човек на света - математикът Григорий Перелман, разгадал формата на Вселената, се появи след 15 години
Източник: iStock

С поред публикации в социалните мрежи, руският математик Григорий Яковлевич Перелман - човекът, доказал Конжектурата на Пуанкаре и отказал както медала "Fields", така и наградата от 1 милион долара на Clay Mathematics Institute - бил забелязан на светофар в Санкт Петербург.

Информацията първоначално се появи в платформата X в публикация, твърдяща, че "Григорий Перелман е видян на светофар".

Няма потвърждение от независими медии или академични институции, че действително става дума за Перелман. Поради оттеглянето му от обществения живот преди повече от 15 години, всяка поява, приписвана на него, се приема със значителна доза скептицизъм.

Според научното списание Nature, Перелман, наричан "най-умният човек на света" продължава да живее в изолация в Санкт Петербург и рядко напуска жилището си.

  • История на мистериозния математик

Подобни съобщения за Перелман се появяват от време на време в интернет, често предизвиквайки интерес и възхищение към неговата личност. През годините математикът се превърна в символ на чистата наука, независима от слава и материални облаги.

След като през 2002 - 2003 г. публикува онлайн доказателството на хипотезата "Поанкаре", един от най-големите нерешени проблеми в топологията, Перелман шокира света, като отказа всички отличия и финансови награди, свързани с постижението.

През 2006 г. той отказа медала "Fields", считан за "Нобелова награда по математика", а през 2010 г. и награда от 1 милион долара, присъдена от Clay Mathematics Institute. "Не съм заинтересован от пари или слава. Не искам да бъда изложен на показ като животно в зоопарк", заявява тогава Перелман, цитиран от The Guardian и BBC.

  • Биография и научен принос

Григорий Яковлевич Перелман е роден на 13 юни 1966 г. в Ленинград (днес Санкт Петербург) в семейство на инженери и математици.

Още като дете показва изключителен талант и печели златен медал на Международната олимпиада по математика през 1982 г. с максимален резултат.

Следва в Ленинградския държавен университет, а по-късно защитава докторска дисертация в Института "Стеклов" по математика.

През 1990-те работи известно време в университети в Съединените щати, включително в Нюйоркския университет, Stony Brook и UC Berkeley. През 1994 г. доказва т.нар. Soul Conjecture, с което придобива международно признание.

Най-големият му принос е през 2002–2003 г., когато публикува трите си знакови труда в arXiv.org, доказвайки хипотезата за геометризация на тримерните многообразия, предложена от Ричард Хамилтън, и по този начин решава хипотезата "Поанкаре" - един от "седемте хилядолетни проблема" на математиката.

От 2005 г. Перелман се оттегля от активна научна дейност и прекратява контактите си с академичните среди, заявявайки, че е разочарован от "етичните стандарти" в математическата общност.

Последвайте ни
Сблъсък на два трамвая в София - движението е блокирано (СНИМКИ)

Сблъсък на два трамвая в София - движението е блокирано (СНИМКИ)

Най-умният човек на света - математикът Григорий Перелман, разгадал формата на Вселената, се появи след 15 години

Най-умният човек на света - математикът Григорий Перелман, разгадал формата на Вселената, се появи след 15 години

Парламентът няма да работи и днес, депутатите отново не събраха кворум

Парламентът няма да работи и днес, депутатите отново не събраха кворум

Разводът на века между магнат и президентска дъщеря за милиард долара

Разводът на века между магнат и президентска дъщеря за милиард долара

С 50 лева по-висока вдовишка добавка за жените

С 50 лева по-висока вдовишка добавка за жените

pariteni.bg
Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 3 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 3 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 3 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 3 дни

Виц на деня

– Пак ли си в интернет? – Не, мамо, правя проучване за домашното… в TikTok.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Даян Кийтън

„Тихият убиец“ зад смъртта на Даян Кийтън – симптоми, които не бива да пренебрегваме

Свят Преди 15 минути

Пневмонията е тих убиец, който взема 3 милиона жертви годишно по света, защо е толкова опасна

Напрежение в редиците на "Величие" Ивелин Михайлов обмисля изключване на депутати

Напрежение в редиците на "Величие" Ивелин Михайлов обмисля изключване на депутати

България Преди 16 минути

Причината е, че те са се регистрирали в зала, въпреки решение на парламентарната група

След обилните валежи: Каква е ситуацията по Южното Черноморие

След обилните валежи: Каква е ситуацията по Южното Черноморие

България Преди 41 минути

Няма данни за бедстващи или пострадали хора, съобщиха от Община Царево

Подуправителят на здравната каса е с отнети правомощия

Подуправителят на здравната каса е с отнети правомощия

България Преди 1 час

Правата на Момчил Мавров са ограничени заради проверка на дейността на дирекциите и административните структури на Касата

Бременната в деветия месец Жасмин Тукс откри ревюто на Victoria’s Secret

Бременната в деветия месец Жасмин Тукс откри ревюто на Victoria’s Secret

Любопитно Преди 1 час

Жасмин е била част от всяко модно ревю на легендарната марка бельо от 2012 до 2018 г.

Том Круз

Том Круз и Ана де Армас се разделиха - искрата угасна

Любопитно Преди 1 час

„Том и Ана си прекарваха добре заедно, но времето им като двойка изтече. Те ще останат добри приятели“, заяви източник, близък до двойката

Герт Вилдерс

Едноличната власт на Герт Вилдерс - и какво означава това за Нидерландия

Свят Преди 1 час

Как най-малката партия в Европа се превърна в най-голямата политическа сила в страната

Ивайло Мирчев: Всички политици да се откажат от служебните си автомобили

Ивайло Мирчев: Всички политици да се откажат от служебните си автомобили

България Преди 1 час

Той поясни, че това не трябва да важи за президента, председателя на НС и премиера

Първите гори, които отделят повече въглерод, отколкото абсорбират

Първите гори, които отделят повече въглерод, отколкото абсорбират

Свят Преди 1 час

Стволовете и клоните на мъртвите дървета – известни като дървесна биомаса – станали източници на въглерод, вместо поглъщачи

F-16 Block 70 каца в авиобаза Граф Игнатиево

Първите ни F-16 не летят, кога се очакват останалите

България Преди 1 час

„В момента имаме 4 самолета F-16, очакваме наистина скоро да дойдат още 2, a до края на годината още 2, за да станат общо 8“, обяви командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев

<p>Михаел Шумахер показа първите си &bdquo;признаци на живот&ldquo; от години насам</p>

Нови данни за здравето на Михаел Шумахер дават лъч надежда

Любопитно Преди 1 час

Преди няколко седмици журналистът Стефан Л’Ермит сподели нови данни за здравето на Шумахер

Силно земетресение разлюля Индонезия

Силно земетресение разлюля Индонезия

Свят Преди 1 час

Дълбочината на труса е била 70 км

Ангелите на Victoria"s Secret

Victoria’s Secret възкръсна: Ангелите се заврънаха след дълга пауза

Любопитно Преди 2 часа

В продължение на десетилетия Victoria’s Secret Fashion Show беше едно от най-желаните събития в света на модата

АБВ Поща и вестник „Телеграф“ с престижни международни отличия

АБВ Поща и вестник „Телеграф“ с престижни международни отличия

Любопитно Преди 2 часа

Отличието QUality MeDAL се базира на резултати от независимо пазарно проучване

Какво знаем за плановете на Белия дом за „Арк де Тръмп“

Какво знаем за плановете на Белия дом за „Арк де Тръмп“

Свят Преди 2 часа

Тръмп каза, че има три варианта за арката – малък, среден и голям – но че най-много харесва най-големия

<p>&quot;Черна книга&quot; разкрива милиони евро, хвърлени на вятъра</p>

"Черна книга" разкрива милиони евро, хвърлени на вятъра в Германия

Свят Преди 2 часа

Велоалея, която не води до никъде, къщички за прилепи, които струват хиляди евро и още ред абсурди са изброени като пример за разхищение на средства в Германия

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg
1

„Море от облаци” в Швейцарските Алпи

sinoptik.bg

БЪРЗ ТЕСТ: Провери каква е твоята сърдечна възраст

Edna.bg

Стана ясна причината за смъртта на Даян Кийтън

Edna.bg

Голямо признание за Алберт Попов

Gong.bg

Звезден наследник със зашеметяващ гол в стил Роналдо (видео)

Gong.bg

Два трамвая се сблъскаха в София

Nova.bg

Парламентът и днес не събра кворум

Nova.bg