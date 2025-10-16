След обилните валежи: Каква е ситуацията по Южното Черноморие

О бстановката в община Царево и региона постепенно се нормализира след интензивните валежи през изминалата нощ, съобщават от Общината на официалната си Facebook страница.

Задействат системата BG-ALERT в Царево, Елените и Свети Влас

Няма данни за бедстващи или пострадали хора. Всички реки и дерета остават проводими, уточняват от местната администрация.

Дежурни екипи на МВР и Общината бяха на терен през цялата нощ. Общинският щаб проведе заседание и следи развитието на ситуацията, информират още от Община Царево.

Остава в сила предупреждението за потенциално опасно време. От администрацията призовават гражданите да бъдат внимателни и при необходимост да потърсят съдействие от дежурните екипи на телефон 112 или в общината.

Снощи областният управител на Бургас активира системата за ранно предупреждение BG-Alert за общините по Южното Черноморие, Свети Влас и ваканционно селище "Елените".