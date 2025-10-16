България

Напрежение в редиците на "Величие": Ивелин Михайлов обмисля изключване на депутати

Причината е, че те са се регистрирали в зала, въпреки решение на парламентарната група

16 октомври 2025, 12:04
Напрежение в редиците на "Величие": Ивелин Михайлов обмисля изключване на депутати
Източник: БТА

"Разграничавам се от осмината депутати, които днес се регистрираха за работа на Народното събрание. Причината да го направят е нежеланието да им бъдат орязани парите. Те трябва да се извинят на избирателите". Това заяви във видеобръщение лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

Парламентът няма да работи и днес, депутатите отново не събраха кворум

"За мен това е недостойно и унищожава сътвореното от хората в партията, които всеки ден се борят за справедливост. Търпя унижения заради това правителство, 1000 други семейства - също. Предлагаха ми стотици милиони, всякакви варианти, за да може да не правя обещаното на хората. Никой от нас не е специален - ние сме обикновени хора, струваме колкото дадената от нас дума. Обещахме да покажем друга етика и морал. Изрично говорихме, че не трябва да се регистрираме, въпросът е принципен. Получаваме средства, за да свършим работа за народа, а докато не го направим, не бива да взимаме пари", коментира още Михайлов. 

Отиваме ли към нови избори? Опозицията иска оставка на правителството

За NOVA Ивелин Михайлов обясни, че днес ще проведе разговор с регистриралите се народни представители и ако не изпълняват общите решения на "Величие", ще ги призове да напуснат и на тяхно място да влязат следващите в листите.

"Величие" разполага с общо 10 депутати, включително Ивелин Михайлов. По информация на NOVA регистриралите се въпреки общите решения народни представители са: Ивайло Лазаров, Красимира Катинчарова, Лариса Савова, Любиша Блажевски, Мария Илиева, Костадин Хаджийски, Стилияна Бобчева и Юлияна Матеева.

Източник: NOVA    
Ивелин Михайлов Величие депутати НС изключване
Последвайте ни
Сблъсък на два трамвая в София - движението е блокирано (СНИМКИ)

Сблъсък на два трамвая в София - движението е блокирано (СНИМКИ)

„Тихият убиец“ зад смъртта на Даян Кийтън – симптоми, които не бива да пренебрегваме

„Тихият убиец“ зад смъртта на Даян Кийтън – симптоми, които не бива да пренебрегваме

Рекорден ръст на фалшивите пари в България за последните 15 години

Рекорден ръст на фалшивите пари в България за последните 15 години

Фермер намери нещо, което приличаше на заровена кукла, и тогава пръстите ѝ се раздвижиха

Фермер намери нещо, което приличаше на заровена кукла, и тогава пръстите ѝ се раздвижиха

С 50 лева по-висока вдовишка добавка за жените

С 50 лева по-висока вдовишка добавка за жените

pariteni.bg
Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 3 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 3 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 3 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 3 дни

Виц на деня

– Пак ли си в интернет? – Не, мамо, правя проучване за домашното… в TikTok.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Учени създадоха "универсален" бъбрек за всяка кръвна група

Учени създадоха "универсален" бъбрек за всяка кръвна група

Свят Преди 14 минути

Само в САЩ 11 души умират всеки ден, чакайки бъбречна трансплантация

<p>Първият вот на недоверие срещу френското правителство се провали</p>

Френският премиер Льокорню оцеля след първия вот на недоверие

Свят Преди 19 минути

Решението на министър-председателя да отмени временно пенсионната реформа му спечели подкрепата на депутати от левицата

<p>От затвора Брендо плати дълга си към Румъния, прекратиха дело срещу него</p>

От затвора Брендо платил 50 хил. леи на Румъния за разноски по делото срещу него за трафик на кокаин

България Преди 36 минути

Банев е осъден на 10 г. и 6 месеца затвор в Букурещ през 2017 г. за заловени 51 кг от скъпата дрога, Радослав Атанасов от групировката му признал, че е доставил пратката

Мъж и жена разбиха и ограбиха магазин в центъра на София

Мъж и жена разбиха и ограбиха магазин в центъра на София

България Преди 44 минути

Извършителите са взели няколко дребни предмета и бижута

<p>&quot;Не мога да си позволя да спася и двете близначки&quot;</p>

"Не мога да си позволя да спася и двамата близнаци": Войната в Судан остави една майка с невъзможен избор

Свят Преди 46 минути

Според ООН три милиона деца под петгодишна възраст са остро недохранени

Милионите на ангелите - кои модели на Victoria’s Secret печелят най-много

Милионите на ангелите - кои модели на Victoria’s Secret печелят най-много

Любопитно Преди 49 минути

Victoria’s Secret от години служи като трамплин за множество модели, издигнали се до световна слава

Отбелязваме 113 години бойна авиация в България

Отбелязваме 113 години бойна авиация в България

България Преди 52 минути

По повод празника с грамоти бяха отличени военнослужещи от 24 авиобаза - Крумово

Експерти: Не се доверявайте на изкуствен интелект за инвестиции, рискът е огромен

Експерти: Не се доверявайте на изкуствен интелект за инвестиции, рискът е огромен

България Преди 1 час

Съветът на КФН е никога да не споделяте лични данни с онлайн платформи, базирани на ИИ

<p>Най-умният човек на света, разгадал формата на Вселената, се появи след 15 години&nbsp;</p>

Най-умният човек на света - математикът Григорий Перелман, разгадал формата на Вселената, се появи след 15 години

Свят Преди 1 час

Перелман прекратява контактите си с академичните среди, заявявайки, че е разочарован от "етичните стандарти" в математическата общност

"Никога не бях истински обичана": Дженифър Лопес разкри най-болезнената истина за мъжете си

"Никога не бях истински обичана": Дженифър Лопес разкри най-болезнената истина за мъжете си

Любопитно Преди 1 час

56-годишната актриса беше изключително откровена за връзките си в интервю

След обилните валежи: Каква е ситуацията по Южното Черноморие

След обилните валежи: Каква е ситуацията по Южното Черноморие

България Преди 1 час

Няма данни за бедстващи или пострадали хора, съобщиха от Община Царево

Разводът на века между магнат и президентска дъщеря за милиард долара

Разводът на века между магнат и президентска дъщеря за милиард долара

Свят Преди 2 часа

Бракът на двойката се разпадна през 2015 г., след като Чей призна, че е станал баща на дете от любовницата си

Подуправителят на здравната каса е с отнети правомощия

Подуправителят на здравната каса е с отнети правомощия

България Преди 2 часа

Правата на Момчил Мавров са ограничени заради проверка на дейността на дирекциите и административните структури на Касата

Бременната в деветия месец Жасмин Тукс откри ревюто на Victoria’s Secret

Бременната в деветия месец Жасмин Тукс откри ревюто на Victoria’s Secret

Любопитно Преди 2 часа

Жасмин е била част от всяко модно ревю на легендарната марка бельо от 2012 до 2018 г.

Том Круз

Том Круз и Ана де Армас се разделиха - искрата угасна

Любопитно Преди 2 часа

„Том и Ана си прекарваха добре заедно, но времето им като двойка изтече. Те ще останат добри приятели“, заяви източник, близък до двойката

Герт Вилдерс

Едноличната власт на Герт Вилдерс - и какво означава това за Нидерландия

Свят Преди 2 часа

Как най-малката партия в Европа се превърна в най-голямата политическа сила в страната

Всичко от днес

От мрежата

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg
1

„Море от облаци” в Швейцарските Алпи

sinoptik.bg

БЪРЗ ТЕСТ: Провери каква е твоята сърдечна възраст

Edna.bg

Стана ясна причината за смъртта на Даян Кийтън

Edna.bg

Стоилов: Целта ни е Европа! Във всеки мой клуб съм развивал играчите и качеството на отбора

Gong.bg

Голямо признание за Алберт Попов

Gong.bg

Два трамвая се сблъскаха в София, има пострадал (СНИМКИ)

Nova.bg

Парламентът и днес не събра кворум

Nova.bg