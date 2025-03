Доналд Тръмп се самопровъзгласи за „президент на оплождането"

Д оналд Тръмп се нарече „президент на оплождането“ по време на събитие, посветено на Месеца на историята на жените, проведено в Белия дом в сряда, 26 март.

По време на срещата президентът на САЩ обяви създаването на Републиканската женска група в Конгреса, водена от сенаторката от Алабама Кейти Брит и представителката от Флорида Кат Каммак.

„Ще имаме страхотни екстри в чантите за жените“, обеща Тръмп на присъстващите. „Жените, между оплождането и всички други важни въпроси, които обсъждаме, ще бъде страхотно.“

„Оплождане. Все още съм много горд с това, не ме интересува“, добави той. „Ще бъда известен като президент на оплождането и това е добре.“

Това не е първото публично изказване на президента, свързано с темата за плодовитостта. Докато водеше кампанията за втория си президентски мандат през октомври 2024 г., 78-годишният баща на пет деца се нарече „баща на IVF“, когато беше попитан за инвитро оплождането по време на кметството си в ефир на Fox News.

„О, искам да говоря за IVF. Аз съм бащата на IVF, така че искам да чуя този въпрос“, отговори Тръмп.

Отговорът му беше даден във връзка с опасенията на един от участниците в срещата, който изрази притеснение, че забраните на абортите могат да въздействат на достъпа до лечение за безплодие. Тръмп разказа как наскоро е научил за инвитро оплождането.

„Получих обаждане от Кейти Брит, млада, просто фантастично привлекателна личност от Алабама“, сподели той с тълпата. „Тя е сенатор и ми се обади с думите „спешно, спешно“, защото съдия от Алабама беше постановил, че клиниките за инвитро оплождане са незаконни и трябва да бъдат затворени.“

At a Women’s History Month event, Donald Trump gave himself a new feminist nickname: the ‘fertilization president.’ https://t.co/x57hKeayzI