„Добре дошли в 2976 г.“: Амазигите от Северна Африка посрещат своята Нова година

В цяла Северна Африка амазигите се събират, за да отпразнуват настъпването на 2976 година.

За съжаление, те не са успели да овладеят пътуването във времето. По-скоро са почти хиляда години напред от голяма част от света, защото следват календар, който започва от 950 г. пр.н.е., когато цар Шешонк се възкачва на трона на Египет.

Новата година на амазигите, известна като Йенайер, започва между 12 и 14 януари – в зависимост от района, в който живеят в Алжир, Мароко, Тунис и Либия. През последните няколко дни семействата устройват големи празненства, палят огньове и свирят традиционна музика, пише ВВС.

Викове „Аseggas ameggaz“ или „Честита Нова година“ отекват из селата и оживените градски улици, а участниците в тържествата са облечени в ярки, щателно бродирани традиционни дрехи. Амазигите (което означава „свободни хора“ или „благородни хора“) представляват множество етнически групи, които са коренното население на Северна Африка и обитават региона от началото на писаната история.

Точният брой на населението не е известен поради липсата на официална статистика, но според оценките в Северна Африка живеят десетки милиони амазиги. Алжир и Мароко имат най-голямото им население – смята се, че в Мароко около 40 процента от жителите са амазиги.

Йенайер е съсредоточен върху семейните събирания и празнуването на обновлението, както и върху дълбоката връзка, която амазигите традиционно имат с природата. Тъй като амазигите са разнообразна общност, традиционната храна за Йенайер се различава в различните страни и региони. В района на Високия Атлас в Мароко „уркемен“ – богата смес от бобови растения, подправки и пълнозърнести храни – е любимо новогодишно ястие.

Много семейства в Алжир се наслаждават на „trèze“ – комбинация от сладкиши, сушени плодове и ядки, сервирана след основното хранене. Сместа за закуска понякога нежно се хвърля върху най-малкото дете като символ на просперитет.

Но Йенайер не е само семейно събитие. Празникът може да бъде отбелязан и от по-широката общност – паради, концерти и карнавали пренасят новогодишния дух по улиците.

Подобни горди прояви на амазигската култура са особено важни, тъй като общността има дълга история на маргинализация. През 7 век, когато арабските завоеватели нахлуват в Северна Африка, те носят със себе си езика и ислямската религия.

И двете биват приети официално за сметка на амазигските езици и култура.

Например, по време на управлението на полковник Муамар Кадафи в Либия амазигският език "тамазигт" е забранен в училищата, а на родителите дори не е било позволено да дават на децата си амазигски имена.

Въпреки това, благодарение на упоритите кампании на амазигските активисти, тяхната култура и език получават по-широко признание през последното десетилетие.

През 2011 г. Мароко признава "тамазигхт" за официален език. Алжир и Мароко също обявяват Йенайер за официален празник – съответно през 2017 г. и 2023 г.

Така Йенайер бележи не само победа за амазигския народ, но и напомняне за вековната борба, която е довела общността до сегашното ѝ състояние – през 2976 г.