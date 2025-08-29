България

ТЕЛК решенията вече са достъпни изцяло по електронен път

„Информационно обслужване” разработи допълнителна функционалност към системата за контрол на медицинската експертиза

29 август 2025, 12:06
ТЕЛК решенията вече са достъпни изцяло по електронен път
Източник: iStock

П ациентите с трайно намалена работоспособност вече могат да получават експертните решения от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) изцяло по електронен път, съобщиха от пресцентъра на "Информационно обслужване".

Това стана възможно, след като "Информационно обслужване" разработи допълнителна функционалност към Информационната система за контрол на медицинската експертиза, благодарение на която всички граждани, които са регистрирани в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) и разполагат с електронен подпис, могат да получат документите си изцяло автоматизирано, което спестява значително време и разходи.

За да се възползват от нововъведението, пациентите с ТЕЛК трябва предварително да са регистрирани в ССЕВ и да са заявили изрично желание да получат документите си по електронен път. До този момент близо 2600 пациенти вече са се възползвали от тази възможност, се посочва в съобщението.

„Разработената функционалност за получаване на експертните решения през Системата за сигурно електронно връчване облекчава максимално пациентите, голяма част от които са сред най-уязвимата част от населението, без да се налага да ходят на място при ТЕЛК комисиите или да чакат със седмици документите да им бъдат изпратени по пощата“, посочи Милена Угринова, старши бизнес анализатор в ИО, цитирана в прессъобщението. По-думите ѝ, електронизацията на процеса подпомага значително и лекарските комисии, като им спестява време за изпращането и навременното отразяване на връчването на експертните решения.

С въвеждането на възможността за получаване на ТЕЛК решенията по електронен път през ССЕВ, процесът по издаване на експертни решения за трайно намалена работоспособност на практика се дигитализира изцяло, посочват от ИО. През Информационната система за контрол на медицинската експертиза пациентите имат възможност да подават електронни заявления за освидетелстване, без да се налага да посещават регионална картотека на медицинската експертиза и да чакат на опашки, да прикачват допълнителна медицинска информация, необходима на ТЕЛК, да обжалват решения на комисия и др. 

От октомври 2020 г., когато информационната система беше пусната в експлоатация, досега през платформата са обработени над 850 000 заявления, а издадените експертни решения от ТЕЛК комисиите са над 840 000. Обжалваните решения на комисиите са едва 6%. За последните седем месеца са изцяло електронизирани над 40% от медицинските досиета на пациентите с медицинска експертиза, посочват от компанията.

Пациентите могат сами да наблюдават и контролират целия процес по издаването на медицински експертиза. През мобилното приложение "еЗдраве" и през сайта на Националната здравноинформационна система (НЗИС) – my.his.bg, гражданите с трайно намалена работоспособност имат достъп до цялата налична документация, свързана с освидетелстването – направления от общопрактикуващ лекар, заявления, протоколи от лекарски комисии, решения на ТЕЛК комисиите и др., отбелязват от ИО.

През април от пресцентъра на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) съобщиха, че в електронните досиета на пациентите ще се впише информация за лекарства, имунизации и помощни средства. Информацията ще бъде налична в края на юли 2025 г., след като бъде прехвърлена от системата на НЗОК към Националната здравноинформационна система. Целта е пациентите да разполагат с цялата информация в досието си чрез мобилното приложение "е-Здраве" и на my.his.bg, а медицинските специалисти да имат достъп до записите със здравния статус на гражданите.

Източник: Теодора Цанева, БТА    
ТЕЛК решения Електронно връчване Информационно обслужване ИСКМЕ Дигитализация на услуги Електронно здравеопазване Намалена работоспособност Пациенти Медицинска експертиза Електронен подпис
Последвайте ни

По темата

Мирослав Рашков е новият главен секретар на МВР

Мирослав Рашков е новият главен секретар на МВР

Неразгадана мистерия: Фермер изчезна и се появи три десетилетия по-късно

Неразгадана мистерия: Фермер изчезна и се появи три десетилетия по-късно

Жена се удави в морето в Слънчев бряг

Жена се удави в морето в Слънчев бряг

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

До 6 заплати при пенсиониране: Кога работодателят ви ги дължи

До 6 заплати при пенсиониране: Кога работодателят ви ги дължи

pariteni.bg
7 породи кучета, които приличат на плюшени играчки (СНИМКИ)

7 породи кучета, които приличат на плюшени играчки (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 3 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 3 дни
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 2 дни
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 3 дни

Виц на деня

– Госпожо, знаете ли защо ви спирам? – За да ми кажете, че съм прекрасна и че карам като професионалист?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Заради шарката по животните: Засилени проверки на БАБХ и полицията в Хасковско

Заради шарката по животните: Засилени проверки на БАБХ и полицията в Хасковско

България Преди 23 минути

Една от мерките е забрана за транспорт на животни, освен ако те не са за клане

Орландо Блум разкри „ужасните“ странични ефекти от бързата загуба на 22 кг

Орландо Блум разкри „ужасните“ странични ефекти от бързата загуба на 22 кг

Любопитно Преди 33 минути

Блум се е хранил само с риба тон и краставица, докато се подготвял за снимките на филма "The Cut"

Сенатът в Мексико

Бой в Сената на Мексико след дебат за военна намеса на САЩ

Свят Преди 45 минути

Сблъсъкът избухна между двама високопоставени сенатори

Русия атакува Днепропетровска област, има жертви и ранени

Русия атакува Днепропетровска област, има жертви и ранени

Свят Преди 1 час

Повредени са пожарна станция и инфраструктурен обект

Заловиха двама, отмъкнали над 90 хиляди лева чрез фалшиви инвалидни пенсии

Заловиха двама, отмъкнали над 90 хиляди лева чрез фалшиви инвалидни пенсии

България Преди 1 час

Мъжете са разкрити от полицията в Разград

МВР създава специализирана оперативна група за борба с прането на пари

МВР създава специализирана оперативна група за борба с прането на пари

България Преди 1 час

В нея ще участват полицейски служители от ГДНП, ГДБОП, както и от други български институции и служби

След скандал: 22-годишен преби съпругата си във Великотърновско

След скандал: 22-годишен преби съпругата си във Великотърновско

България Преди 1 час

Мъжът е задържан за срок до 24 часа

Защо Уилям и Кейт никога няма да заживеят в Бъкингамския дворец

Защо Уилям и Кейт никога няма да заживеят в Бъкингамския дворец

Любопитно Преди 1 час

43-годишният принц Уилям планира да остане в собствения си дом – по подобие на баща си, крал Чарлз

Ненаситният апетит на кралица Виктория за храна и секс

Ненаситният апетит на кралица Виктория за храна и секс

Любопитно Преди 2 часа

Какво е яла кралица Виктория и кои са били някои от любимите ѝ храни

19-годишна е осъдена условно за хакване на Facebook профил

19-годишна е осъдена условно за хакване на Facebook профил

България Преди 2 часа

Девойката ще търпи и наказание „обществено порицание“

Тейлър Суифт върна на мода забравения диамант „Old Mine Cut“, какво трябва да знаете

Тейлър Суифт върна на мода забравения диамант „Old Mine Cut“, какво трябва да знаете

Любопитно Преди 2 часа

В рамките само на едно денонощие този камък се превърна в най-коментирания бижутерски акцент онлайн

Доживотна присъда за мъж, отровил жена си с витамини с олово

Доживотна присъда за мъж, отровил жена си с витамини с олово

Свят Преди 2 часа

Обвиняемият е давал отровни хранителни добавки на съпругата си в продължение на месеци

.

Как спиране на тока доведе Ню Йорк до пълно спиране

Свят Преди 2 часа

В един зноен летен следобед колосална повреда в електропреносната мрежа разкъса взаимосвързаните енергийни системи на САЩ и Канада

<p>&quot;Историческа победа&nbsp;за американската индустрия&quot;</p>

Окончателно: САЩ вече обмитяват и пратки с ниска стойност

Свят Преди 2 часа

Временната фиксирана ставка за ЕС е 80 долара

<p>Стрелецът от Минеаполис бил обсебен от идеята да убива деца</p>

Стрелецът от Минеаполис бил обсебен от идеята да убива деца

Свят Преди 3 часа

„Тук това е модел. Вече не е случайна трагедия. Казах на съпругата си, че всяка сутрин, когато оставяме децата си, не знаем дали ще се върнат живи“, казва един баща, чиято 11-годишна дъщеря е била в църквата по време на стрелбата

Вагон от бързия влак Бургас - София дерайлира малко преди Стара Загора

Вагон от бързия влак Бургас - София дерайлира малко преди Стара Загора

България Преди 3 часа

По първоначална информация от релсите е излязъл само първият вагон

Всичко от днес

От мрежата

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg
1

Захлаждане в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Пръскат за борова процесионка в Родопите

sinoptik.bg

След близо 2 години: Принц Хари ще се срещне с крал Чарлз в Лондон

Edna.bg

Внимавайте! Кафе с лимон за отслабване

Edna.bg

Стоичков разкри трите си любими мача за България

Gong.bg

Ето каква неустойка ще вземе Моуриньо от Фенербахче

Gong.bg

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Nova.bg

Президентът подписа указ за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Nova.bg