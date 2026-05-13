Девет земетресения в близост до Техеран

Трусовете предизвика опасения от сеизмично бедствие

Обновена преди 1 час / 13 май 2026, 07:10
Източник: AP/БТА

Серия от девет леки земетресения са разтърсили през изминалата нощ района на Пардис, намиращ се на изток от Техеран, предаде Reuters, като цитира иранската информационна агенция Mehr. Това предизвика нови опасения сред експерти и граждани, че иранската столица може да бъде изправена пред тежко сеизмично бедствие.

 

Въпреки, че трусове в района са често срещано явление, те рядко се случват непосредствено един след друг. Те са били усетени в район, намиращ се в близост до разлома Моша, една от най-активните сеизмични зони в Иран. 

Държавни медии предадоха, че едно от земетресенията е било с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер. Трусовете не са причинили жертви или материални щети.

Mehr цитира сеизмолога Мехди Заре, който заяви, че не е ясно дали трусовете представляват изпускане на събрана сеизмична енергия, което би намалило бъдещи рискове, или напротив - предупреждение за по-силна бъдеща активност по разломната система близо до Техеран. Според него дори сравнително малки земетресения могат да причинят бедствие в столицата, поради нестабилната инфраструктура и концентрацията на хора, която усложнява бързото реагиране при спешни ситуации.

 

Иран е сред най-сеизмично активните държави в света, тъй като се намира върху няколко големи тектонични разлома. В страната често се регистрират земетресения с различна сила, някои от които през годините са причинявали сериозни разрушения и жертви.

Специалистите напомнят, че дори трусове с умерен магнитуд могат да бъдат усетени силно в гъсто населени райони, особено когато епицентърът е близо до голям град като Техеран, където живеят милиони хора.

Източник: БТА/Антония Митева    
Масирана руска атака предизвика тревога в Украйна

НС отхвърли създаването на временна комисия за дейността на групата на Ивайло Калушев

Самоделна бомба избухна пред фенклуба на "Левски" в Монтана

Михаела Доцова води българската делегация на аудиенция при папа Лъв XIV

Масирана акция срещу наркоразпространението в София: Иззеха над килограм фентанил, 12 задържани

