Дете застреля бебе в паркирана кола

Б ебе е било застреляно от малко дете, което е взело зареден пистолет, докато са били в паркирана кола, и е натиснало спусъка, съобщиха от полицията.

Стрелбата е станала в понеделник на паркинг в близост до медицински център в Сан Антонио, Тексас.

Според началника на полицията в Сан Антонио Уилям Макманъс в автомобила е имало три деца и една жена. Децата - на възраст 3, 2 и 10 или 11 месеца - са били на задната седалка на автомобила, каза той.

Едно от по-големите деца взело зареден дълъг пистолет, който се намирал в задната част на автомобила, и „случайно натиснало спусъка“, застрелвайки най-малкото дете, казва началникът.

A baby was shot and killed by a toddler who got hold of a loaded gun while they were in a parked car in San Antonio, Texas, police said. Read more: https://t.co/NxJEhBcPuV pic.twitter.com/BmyaQJzZ2j

„Това, което имаме днес, е ужасна, ужасна трагедия“, заяви Макманус на брифинг за пресата в понеделник.

BREAKING: Three small children were in a car with an adult who was going to a Medical Center appointment when one child got hold of a firearm and fatally shot an infant. https://t.co/zdY40KCXAW