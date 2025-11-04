Свят

„Демократи 66“ спечели парламентарните избори в Нидерландия

След оспорвана битка с крайнодясната партия на Герт Вилдерс, центристите на Роб Йетен излязоха начело с минимална разлика

4 ноември 2025, 09:56
„Демократи 66" спечели парламентарните избори в Нидерландия
Н идерландската центристка партия "Демократи 66" (Д66) спечели с малка преднина парламентарните избори в Нидерландия, съобщи късно снощи избирателната комисия в Хага, след като бяха преброени окончателно всички гласове, включително на избирателите в чужбина, предаде ДПА.

Избирателната комисия потвърди, че "Демократи 66", водена от Роб Йетен, и крайнодясната популистка Партия за свобода на Герт Вилдерс са спечелили по 26 места в 150-местния парламент, но партията Д66 е получила повече гласове.

Изборната служба на новинарската агенция АНП прогнозира победа на партията "Демократи 66" миналия петък въз основа на предварителните резултати.

Официалните резултати от парламентарните избори в Нидерландия ще бъдат обявени на 7 ноември.

Източник: БТА/Светослав Танчев    
Нидерландия Парламентарни избори Демократи 66 Роб Йетен Партия за свобода Герт Вилдерс Изборни резултати Центристка партия Коалиционно правителство Хага
