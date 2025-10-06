Мъж рани 20 души при безразборна стрелба в Сидни

М ъж рани 20 души, стреляйки безразборно на оживена улица в Сидни, предаде Франс прес, като се позова на полицията в най-многолюдния австралийски град.
Нападателят е взел на мушка на произволен принцип вчера преминаващи автомобили, включително полицейски. Той е произвел между 50 и 100 изстрела, като в резултат в района настанала паника.
Един мъж е в тежко състояние. Още няколко човека са настанени в болница. Повечето от останалите пострадали са били наранени от счупени стъкла.
Нападателят е бил задържан в апартамент в Сидни два часа след стрелбата. Мъжът, който е на 60 години, е бил настанен в болница, тъй като получил наранявания по време на ареста.
Масови стрелби стават в Австралия сравнително рядко, отбелязва АФП. Автоматичните и полуавтоматичните оръжия са забранени в страната, след като мъж застреля 35 души в град Порт Артър, на остров Тасмания, през 1996 г.