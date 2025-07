Земетресение от 7,3 по Рихтер разтърси полуостров Аляска, предупредиха за опасност от цунами

З еметресение с магнитуд 7,3 разтърси полуостров Аляска, съобщи Националната метеорологична служба на САЩ, цитирана от американската телевизия ABC News.

Епицентърът е бил на дълбочина от 10 км близо до остров Попов, който се намира на около 965 км югозападно от най-големия град в щата - Анкъридж.

A 7.3-magnitude earthquake has struck off the coast of Alaska, triggering tsunami warnings for parts of the Alaska Peninsula. Residents are urged to stay alert and follow official advisories.



