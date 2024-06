Детронираха невзривена авиационна бомба в Кьолн

Н евзривена авиационна бомба от Втората световна война, извадена от река Рейн в германския град Кьолн, е била безопасно обезвредена през нощта на кораб, далеч от жилищни райони, съобщиха градските власти, цитирани от ДПА.

Откриването на невзривени бомби е често срещано явление в Кьолн и други германски градове, които по време на войната са били бомбардирани от съюзническите въздушни сили. Изпращат се специално обучени екипи, за да обезвредят или безопасно да детонират бомбите.

Unexploded WWII Bomb Found In Germany's Cologne Defused Overnight: Officials



An unexploded aerial bomb from World War II retrieved from the Rhine River in Germany's Cologne on Wednesday evening was safely defused overnight on a ship positioned away from residential areas, city… pic.twitter.com/p5AHAKoNRZ