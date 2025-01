Чудо в морето: Бебе се роди на претъпкана лодка с 60 мигранти

Б ебе се роди на претъпкана лодка, превозваща 60 души по опасния Атлантически миграционен маршрут от Африка към Канарските острови.

Лодката беше забелязана край бреговете на Лансароте на празника Богоявление на 6 януари- ден, в който испанските деца традиционно получават подаръци от Тримата мъдреци. Когато екипажът на испанската спасителна служба Salvamento Marítimo достигна до плавателния съд, те намериха 60 души на борда, сред които 14 жени и четири деца, включително новороденото момченце.

Капитанът на спасителния кораб "Талия", Доминго Трухильо, сподели, че макар екипажът да е бил наясно, че на борда има бременна жена, никой не е предполагал, че тя вече е родила.

