Четирима загинаха, пометени от автомобил на спирка в Братислава

Н ай-малко четирима души загинаха, а други седем бяха ранени, след като лек автомобил се вряза в неделя в автобусна спирка в центъра на Братислава.

Според информация на полицията и на противопожарната служба, по време на инцидента на автобусната спирка е имало много хора.

Tragedy in Bratislava. The car crashed into a public transport stop, killing 5 people https://t.co/DJmwiiMAAe